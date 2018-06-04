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ترامب: لم أرتكب مخالفات.. لدي السلطة للعفو عن نفسي!

ترامب: لم أرتكب مخالفات.. لدي السلطة للعفو عن نفسي!
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نفسه من الاتهامات الموجهة إليه، بعد أن صرح محاميه مؤخرا بأنه يملك، على الأرجح، سلطة إصدار عفو عن نفسه، ولكنه لا ينوي فعل ذلك.

العالم - الاميركيتان

ادعى ترامب، اليوم الاثنين، انه لم يرتكب أية مخالفات، ولكن لديه السلطة القانونية للعفو عن نفسه، مرددا الحجة التي قدمها محاموه في مذكرة إلى المحامي الأمريكي الخاص الذي يحقق في قضية روسيا التي أعلنت في وسائل الإعلام خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وغرد عبر حسابه على "تويتر": "كما ذكر العديد من الباحثين القانونيين، لدي الحق المطلق في إعفاء بنفسي، لكن لماذا أفعل ذلك عندما لم أقم بشيء خطأ؟".

وتابع: "في تلك الأثناء، لا تتوقف عملية قنص الساحرات، التي يقودها 13 ديمقراطيا غاضبا وآخرون".

وقال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد 3 يونيو أن الرئيس يملك، على الأرجح، سلطة إصدار عفو عن نفسه، لكنه لا ينوي فعل ذلك.

وردا عن سؤال عما إذا كان ترامب يملك سلطة العفو عن نفسه، قال جولياني، إن ترامب لا يعتزم إصدار عفو عن نفسه، لكن الدستور الأمريكي الذي يمنح الرئيس سلطة إصدار أوامر بالعفو "لم يقل إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأبلغ جولياني محطة "إيه.بي.سي" التلفزيونية قائلا "سيكون سؤالا مطروحا. أعتقد أن إجابته ستكون في إطار ما يقوله الدستور".

وأضاف جولياني، أن مسألة جلوس ترامب مع المحقق الخاص روبرت مولر تمثل أيضا "سؤالا مطروحا".

ويحقق مولر في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 لكن طاقم محامي ترامب يميلون إلى عدم إجراء هذه المقابلة. 

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