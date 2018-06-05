البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف سعودي في مدينة ينبع السعودية
مراسل العالم عن مصدر عسكري: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيااعلى هدف سعودي في مدينة ينبع السعودية
مراسل العالم: اشتباكات عنيفة بين الجماعات الإرهابية داخل بلدة معرة النعمان في أدلب وانباء عن قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: قتلى وجرحى بصلية صواريخ كاتيوشا للقوات اليمنية على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة بموقع صلة بنجران
مراسل العالم: مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بعملية نوعية للقوات اليمنية استهدفت مواقعهم في الاجاشر بمحافظة الجوف
البيت الأبيض: سياسة الحد الاقصى من الضغط على كوريا الشمالية لم تتغير بالرغم من التخطيط لقمة ترامب-كيم جونغ اون
البيت الأبيض: سياسة الحد الاقصى من الضغط على كوريا الشمالية لم تتغير بالرغم من التخطيط لقمة ترمب-كيم جونغ اون
البيت الابيض: ترامب وكيم جونغ اون سيلتقيان في التاسعة صباح 12 حزيران/يونيو في سنغافورة
وزير الخارجية التركي: أنقرة ستنسق مع أميركا لتشكيل إدارة محلية في منبج السورية
وزير الخارجية التركي: خارطة طريق منبج السورية ستنفذ في مناطق أخرى في سوريا أيضا

قوات حفتر تحرز نجاحات ملموسة في درنة

قوات حفتر تحرز نجاحات ملموسة في درنة
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات الجيش تمكنت اليوم من إحراز نجاحات ملموسة في عملياتها ضد المسلحين الإسلاميين في مدينة درنة شرق ليبيا.

العالم - ليبيا

وأعلنت غرفة عمليات القوات الخاصة في الجيش، حسب بوابة "الوسط، تقدم قوات حفتر على جميع المحاور في المدينة، وسط تقهقر مسلحي "أنصار الشريعة" و"مجلس شورى مجاهدي درنة" في جبهات القتال المختلفة.

ونقلت البوابة عن مصادر عسكرية ومحلية قولها إن قوات الجيش بسطت سيطرتها الكاملة على منطقتي الساحل الشرقي وباب طبرق.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي لـ"الوسط" عن سيطرة قواته على معسكر "الصاعقة" المعروف بمعسكر "الداغوش" في المدخل الغربي للمدينة، بينما ذكر مصدر عسكري من غرفة عمليات "عمر المختار" التابعة لقوات حفتر للبوابة أن الجيش الليبي دخل حي الـ400 في المدينة.

وأفاد المصدر بتصفية عدد من القناصة في محيط فندق "اللؤلؤة " بالمنطقة، تزامنا مع دخول قوات أخرى حي باب درنة.

ونقلت البوابة عن مصدر محلي وشهود عيان تأكيدهم سيطرة الجيش على فندق باب درنة ومحيطه بالكامل.

من جانبه، أعلن المشير حفتر في تصريح مسجل عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير المدينة، وصرح بأن إنشاء غرفة عمليات درنة سيعقب استكمال قواته السيطرة على المدينة، مشددا للجميع على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الغرفة.

102-114

روابط ذات صلة

تصريحات الوزير الايطالي تدفع تونس لهذا الموقف!

القاهرة تدرس فرض ضرائب جديدة على هذه الفئة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران البركان في غواتيمالا الى 62 قتيلا

هل تهيأت تركيا لدخول شمال العراق مجددا؟

اتفاق تركي أميركي على خارطة طريق حول مدينة منبج

مسؤول برلماني ايراني.. انتهاك المعاهدات الدولية يؤجج الفوضي الامنية في العالم

بیلاروسیا تؤكد على حفظ الاتفاق النووي

القنصل الایراني في السلیمانیة.. لا صحة لوقف تدفق نهر الزاب الصغیر من ایران لكردستان العراق

ناطق باسم الجيش اليمني.. عمليات الساحل تدار بكفاءة وخبرات قتالية وتسليح متطور

هلاك 3 مرتزقة بتفجير عبوة ناسفة في مديرية المتون

كسر زحف مكثف للغزاة والمرتزقة بجبهة الساحل الغربي

شاهد بالفيديو مباغتة مواقع المنافقين في الساحل الغربي

الرئيس المشاط يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن

السعودية تبدأ منح النساء رخص قيادة السيارات

ترامب وجونغ اون يلتقيان صباح 12 حزيران في سنغافورة

نشرة بانوراما: "مضامين خطاب آية الله خامنئي بذكرى رحيل الامام الخميني"

الكويت تطرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية

عندما يؤكد ترامب "حقه المطلق" في العفو عن نفسه

"ترامب" ايطاليا يفتح النار على تونس

غوغل "تُسقط" الأجهزة اللوحية العاملة بنظام أندرويد

ارتفاع نسبة جرائم الطعن بالسكين في بريطانيا

ثروة ترامب تتقلص للمرة الثانية منذ دخوله غمار السياسة

الأکثر مشاهدة