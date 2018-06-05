قوات حفتر تحرز نجاحات ملموسة في درنة

العالم - ليبيا

وأعلنت غرفة عمليات القوات الخاصة في الجيش، حسب بوابة "الوسط، تقدم قوات حفتر على جميع المحاور في المدينة، وسط تقهقر مسلحي "أنصار الشريعة" و"مجلس شورى مجاهدي درنة" في جبهات القتال المختلفة.

ونقلت البوابة عن مصادر عسكرية ومحلية قولها إن قوات الجيش بسطت سيطرتها الكاملة على منطقتي الساحل الشرقي وباب طبرق.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي لـ"الوسط" عن سيطرة قواته على معسكر "الصاعقة" المعروف بمعسكر "الداغوش" في المدخل الغربي للمدينة، بينما ذكر مصدر عسكري من غرفة عمليات "عمر المختار" التابعة لقوات حفتر للبوابة أن الجيش الليبي دخل حي الـ400 في المدينة.

وأفاد المصدر بتصفية عدد من القناصة في محيط فندق "اللؤلؤة " بالمنطقة، تزامنا مع دخول قوات أخرى حي باب درنة.

ونقلت البوابة عن مصدر محلي وشهود عيان تأكيدهم سيطرة الجيش على فندق باب درنة ومحيطه بالكامل.

من جانبه، أعلن المشير حفتر في تصريح مسجل عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير المدينة، وصرح بأن إنشاء غرفة عمليات درنة سيعقب استكمال قواته السيطرة على المدينة، مشددا للجميع على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الغرفة.

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