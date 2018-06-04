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ثروة ترامب تتقلص للمرة الثانية منذ دخوله غمار السياسة

ثروة ترامب تتقلص للمرة الثانية منذ دخوله غمار السياسة
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تراجع صافي ثروة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بواقع 100 مليون دولار إلى 2.8 مليار دولار خلال سنة، تأثراً بشكل رئيسي بتراجع مداخيل عقاراته الواقعة في شارع Fifth Avenue بمنهاتن، إلى جانب منتجعات الغولف التابعة لـ"مجموعة ترامب".

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ويعد هذا الهبوط الثاني في سنتين، أي منذ بداية الحملة الانتخابية لترامب. 

كما يشكل هبوط ثروة ترمب دون 2.9 مليار دولار الأكبر منذ بدأت "بلومبرغ" تعقب ثروة "الرئيس الملياردير" في 2015.

وتتوزع ثروة ترامب بين منتجعات للغولف تقدر قيمتها بـ650 مليون دولار، وعقارات في منهاتن تقارب المليار دولار، وعقارات أخرى بمئات ملايين الدولارات، إلى جانب أصول سائلة بـ280 مليون دولار، فيما تبلغ مديونية أصوله 520 مليون دولار أغلبها ديون على الفنادق والعقارات التابعة له.

وتراجعت قيمة 16 منتجعاً مملوكاً لـ"مجموعة ترمب" بـ70 مليون دولار مع هبوط الإيرادات.

يذكر أن ثروة ترمب لا تؤهله لدخول تصنيف "بلومبرغ" لـ500 أغنى شخص في العالم، والتي يحدد أدنى سقف للثروة فيها بـ4 مليارات دولار.

 

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