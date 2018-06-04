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المكسيك تشتكي الرسوم الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية

المكسيك تشتكي الرسوم الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت الحكومة المكسيكية الاثنين ان المكسيك ستقدم شكوى امام منظمة التجارة العالمية في شأن الرسوم الاميركية على الواردات من الصلب والالومينيوم.

العالم - الامیرکیتان

وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية في بيان ان المكسيك "ستبدأ عملية لتسوية الخلاف امام منظمة التجارة العالمية".

 واضافت ان هذه الخطوات تستند "الى القانون التجاري الدولي وستكون متناسبة مع الضرر الذي لحق بالمكسيك".

واعتبرت ان الرسوم الاميركية "تنتهك اتفاقات منظمة التجارة العالمية لانها لم تقر انسجاما مع الاليات المقررة وتشكل كذلك انتهاكا للاتفاق الشامل حول الرسوم الجمركية والتجارة في 1994".

وقررت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب عدم تمديد العفو الموقت الذي منحته للاتحاد الاوروبي والمكسيك وكندا، وفرضت اعتبارا من الجمعة رسوما جديدة على الصلب والالومينيوم.

وبعد هذا القرار الذي قوبل بانتقاد دولي شديد، اعلنت المكسيك فرض رسوم جمركية على العديد من السلع الزراعية الاميركية بينها لحم الخنزير والتفاح والعنب.

وسبق ان قدمت كندا والاتحاد الاوروبي شكويين ضد واشنطن امام منظمة التجارة العالمية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ان الرسوم الاميركية "لا تحترم الموجبات التجارية الدولية الاميركية ولا قواعد منظمة التجارة العالمية".

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