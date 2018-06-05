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اتفاق تركي أميركي على خارطة طريق حول مدينة منبج

اتفاق تركي أميركي على خارطة طريق حول مدينة منبج
الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اتفق وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي مايك بومبيو، على خارطة طريق تشمل إرساء الأمن والاستقرار في مدينة منبج السورية.

العالم - تركيا

وحسب "الاناضول"، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، عقب اللقاء الذي جرى بين الوزيرين الإثنين في العاصمة واشنطن.

وقال البيان إن "الوزيرين قيّما توصيات مجموعة العمل المشتركة حول سوريا بشأن مستقبل التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها اتخاذ خطوات من أجل إرساء الاستقرار والأمن في منبج".

وأكد البيان أن "الجانبين وافقا على خارطة طريق في هذا الإطار، وتعهدا بتطبيق الخارطة بشكل يعكس اتفاقهما على متابعة التطورات الميدانية عن كثب".

وشدّد على "استمرار التعهدات المتعلقة بالتعامل مع المخاوف المتبادلة للبلدين بروح التحالف والشراكة".

وأشار البيان، إلى أن "الجانبين تناولا العلاقات الثنائية، واتفقا على استمرار آلية اجتماعات مجموعات العمل من أجل حل المسائل بين البلدين".

وذكر البيان أن "اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالمسائل القضائية والمسائل الأخرى، عقد بعد لقاء الوزيرين".

ويسيطر تنظيم "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا"، على معظم أجزاء محافظتي الحسكة والرقة وصولا إلى مدينة منبج بريف حلب.

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