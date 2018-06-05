بيل كلينتون "غاضب" من روسيا وترامب

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وقال كلينتون الذي نافست زوجته هيلاري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة الرئيس الحالي دونالد ترامب: "في الواقع، غالباً ما أشعر بالقلق أكثر من الغضب، لكن عندما تتدخل روسيا في انتخاباتنا، فهذا يغضبني. وعندما يحاول الناس هنا في الولايات المتحدة منع الآخرين من التصويت بسبب أصولهم العرقية أو سنهم أو تعليمهم، نعم، هذا يجعلني أغضب".

وزعم كلينتون الرئيس الـ42 للولايات المتحدة، أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات ليس في الولايات المتحدة وحسب وإنما في فرنسا، وألمانيا، وهولندا.

بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي الأسبق أنه غاضب من سياسة الرئيس الحالي دونالد ترامب في مجال المناخ.

وتجري في الولايات المتحدة، تحقيقات بشأن "تدخل روسي مفترض" في الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى اتهامات بوجود علاقات مزعومة بين الرئيس ترامب وموسكو، الأمر الذي ينفيه بشدة البيت الأبيض والكرملين على سواء.

ووصف ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية بأنها مزاعم "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

المصدر: روسيا اليوم

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