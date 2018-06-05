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الجيش الليبي: سيطرنا على 75% من مدينة درنة

الثلاثاء ٠٥ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أن وحداتها سيطرت أمس على أكثر من 75% من مدينة درنة شرق البلاد، وتطارد حاليا فلول "الإرهابيين" داخل المدينة.

العالم - ليبيا 

ولفت المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي إلى أن "غرفة عمليات الكرامة" التي تشرف على العمليات العسكرية في درنة طلبت من سكان المدينة الابتعاد عن مناطق الاشتباكات لتسهيل عمل القوات المسلحة.

وأشار المسماري إلى أن سكان المدينة "رحبوا بوحدات الجيش التي دخلت أحياء المدينة وقدموا كل التسهيلات لجنود الجيش الليبي".

ونقل المتحدث العسكري أيضا عن بيان للواء ركن عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات الكرامة تأكيده "لأهالي درنة بأنهم وأملاكهم تحت حماية القوات المسلحة العربية الليبية التي لم ولن تستهدف المواقع المدنية وعليهم البقاء في ممتلكاتهم آمنين".

الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كان نشر مقاطع فيديو تظهر دخول وحدات من الجيش إلى عدد من أحياء مدينة درنة، إضافة إلى مشاهد لأنفاق سرية أقامتها الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة، عثر داخلها على ذخائر متنوعة.

 

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