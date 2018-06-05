الجيش الكولومبي يعلن مقتل 6 مسلحين جنوبي البلاد

العالم – الأميرکيتان

وأوضح في بيان أن قواته نفذت مداهمة ضدّ ميليشيات مسلحة في مدينة توماكو الواقعة جنوبي البلاد.

وأضاف أنّ اشتباكات حصلت بين أفراد الجيش الكولومبي والمسلحين؛ ما أسفر عن مقتل 6 من الميليشيات.

وخلال حملة المداهمة عثرت القوات الكولومبية على وثائق تنظيمية و11 سلاحا قناصا وعدة مسدسات كانت العناصر المسلحة تستخدمها.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وقّع مفاوضو "فارك" اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية، وضع نهاية للصراع المسلح الذي اندلع في البلاد عام 1950.

وبموجب الاتفاق، بدأ المتمردون من مختلف أنحاء البلاد، في فبراير/ شباط الماضي، التوجه نحو نقاط تسليم السلاح، في عملية كان من المفترض أن تكتمل في 20 يونيو/ حزيران الماضي، وفق التقويم الموضوع لها.

ورغم الاتفاق تشهد بعض المناطق بالبلاد، اشتباكات وأعمال عنف مستمرة حتى الآن، إذا تحاول العناصر المتمردة بالحركة السيطرة على المناطق التي أخلتها العناصر التي تركت أسلحتها.

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