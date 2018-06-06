بوتين: لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على التخلي عن سيادتها

العالم - أوروبا

وقال بوتين في مقابلة مع "المؤسسة الإعلامية الصينية"، "وجود بعض القيود والعقوبات لا يفاجئنا، وهذا لا يخيفنا ولن يجبرنا أبدا التخلي عن المسار المستقل و السيادي للتنمية".

وأضاف، "انطلاقا من ذلك، فأن الفكر السليم سيسود، وأن جميع القيود غير القانونية التي تضر بتنمية الاقتصاد العالمي ستتم إزالتها تدريجيا، وسنطبع علاقاتنا مع جميع الشركاء، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، والبلدان الأخرى التي بتأثير من الولايات المتحدة نفذت تدابير عقابية ضد روسيا".

وفرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25 بالمئة و10 بالمئة على الصلب والألمنيوم المستورد من أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى، باستثناء الأرجنتين. ويطلق الاتحاد الأوروبي بدءا من 1 حزيران/يونيو إجراءات قانونية ضد الرسوم الأمريكية في إطار منظمة التجارة العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي، كان قد وافق يوم 15 حزيران/ يونيو 2017، بأغلبية ساحقة على إجراء من شأنه توسيع العقوبات ضد روسيا، ويتعلق هذا القرار بـمبيعات الغاز المسال الأمريكي والضغط على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية، بهدف العمل في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة.

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