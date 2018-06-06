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اميركا قلقة من نية الأسد لقاء زعيم كوريا الشمالية

اميركا قلقة من نية الأسد لقاء زعيم كوريا الشمالية
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة قلقة من الأنباء حول اللقاء المحتمل بين الرئيس السوري بشار الأسد وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

العالم-سوريا

وحسب "نوفوستي"، قال المتحدث للصحفيين، أمس الثلاثاء: "لا أعتقد أنه سيساعد، لكن ليس بإمكاننا تأكيد أن هذا اللقاء سيعقد بدقة. أعتقد أننا سنشعر بقلق. إذا كان لديكم شخص مثل بشار الأسد...وهو يلتقي مع زعيم كوريا الشمالية، فإن الموضوع بالطبع مقلق لنا".

وكانت صحيفة "نودون سينمون" الكورية الشمالية نقلت الأحد الماضي عن الرئيس السوري بشار الأسد تصريحه الذي أدلى به في 30 مايو الماضي، برغبته بزيارة كوريا الشمالية وإجراء لقاء مع زعيمها كيم جونغ أون.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السوري عبر عن ثقته بنجاح عملية توحيد الكوريتين.

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