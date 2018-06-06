البث المباشر
مراسل العالم: تدمير منزل مواطن بقصف صاروخي في صعدة ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية.
lمراسل العالم: تحليق مكثف لطيران العدوان السعودي مع فتح حاجز الصوت على الأحياء السكنية شرق وجنوب تعز.
القوات الأمنية العراقية تقتل 13 من مسلحي "داعش" خلال عملية تمشيط بصحراء محافظة صلاح الدين
مقتل 14 من مرتزقة العدوان السعودي في هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة مزوية بمحافظة الجوف
برهم صالح يلتقي العبادي ويعلن عن تأييده لقرار مجلس الوزراء بخصوص الانتخابات
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى وقف فوري لفصل المهاجرين عن أطفالهم
ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو: "قلقون على مستقبل عملية السلام وبخاصة بعد الأحداث الأخيرة في غزة، وموقنا هو دعم حل الدولتين"
السلطات الأمنية تعتقل عالم الدين الشيعي الشيخ عبدالأمير الكراني دون معرفة الأسباب
مراسل العالم: إصابة ثلاثة فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة
مراسل العالم: مصرع عدد من المرتزقة إثر استهداف آليتهم في جبهة اليتمة بمديرية خب والشعف بالجوف و تدمير معدل 23 في ذات المنطقة

أول تعليق من بوتين على قمة ترامب-كيم المرتقبة

أول تعليق من بوتين على قمة ترامب-كيم المرتقبة
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وأن تخرج بنتائج إيجابية.

العالم - أوروبا

وثمّن بوتين في أول تعليق له على القمة المرتقبة بين الزعيمين اللذين تبادلا الاتهامات والعبارات والأوصاف اللاذعة سابقا، وقال إن قرار ترامب في هذا الاتجاه ناضج وشجاع.

وأضاف بوتين في مقابلة مع وسائل إعلام صينية (تشاينا ميديا جروب)، أجراها عشية مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون هذا الأسبوع: "آمل، بالطبع، أن يسفر القرار الشجاع الناضج جدا الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة ترامب، في إجراء لقاء مباشر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن عقد هذا الاجتماع، وسنكون جميعا في انتظار تمخضه عن نتائج إيجابية وبنّاءة".

هذا وستنعقد القمة التاريخية "ترامب-كيم" يوم 12 يونيو بسنغافورة، في أحدث تطور في المسعى الدبلوماسي العالي المخاطر الذي تقوم به الولايات المتحدة للحد من برنامج بيونغ يانغ للأسلحة النووية.

وكان ترامب قال يوم الجمعة الماضي إنه سيجتمع مع كيم بعدما ألغى اللقاء في بادئ الأمر، مستشهدا بما وصفه "بالعداء الصريح" من جانب كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يزور بوتين الصين من 8 إلى 10 يونيو الجاري، وسيعقد محادثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ ويشارك في قمة منظمة شنغهاى للتعاون التي تستضيفها الصين.

المصدر : نوفوستي

221

روابط ذات صلة

 قمة ترامب-كيم.. التفاصيل والتحديات

التواجد العسكري الاميركي بكوريا الجنوبية لن يكون "على الطاولة" خلال قمة ترامب-كيم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أول تعليق من بوتين على قمة ترامب-كيم المرتقبة

إقالة 10 مسؤولين تونسيين على خلفية غرق مركب مهاجرين

بطولة رولان غاروس انتهاء مشوار ديوكوفيتش على يد تشيكيناتو

تظاهرة في لندن إحياءً لذكرى "النكسة" وتنديدًا بزيارة نتنياهو

البارزاني يعلن استعداده لـ"معالجة" مشاكل اربيل وبغداد

بوتين: روسيا إما أن تكون ذات سيادة أو لا تكون على الإطلاق

"واتساب" يمنح مديري المجموعات مزايا جديدة

سبب واحد قد يمنعك من شرب كوب من الشاي في العمل !

مسلحو درعا يعلنون حالة الاستنفار.. الجيش السوري قادم

علاج جديد يقضي على تسوس الأسنان

رجل يفر من خليلته بعد اكتشافه جثة زوجها السابق!

اميركا قلقة من نية الأسد لقاء زعيم كوريا الشمالية

سفينة "حرية" في بريطانيا وأسطول الحرية يواصل الإبحار لغزة

المئات يتظاهرون في فرنسا ضد زيارة نتانياهو لبلادهم

أثيوبيا تعلن انهاء خلافها الحدودي مع اريتريا وترفع حالة الطوارئ

غوغل تتخلى عن شراكتها مع البنتاغون

بعيدًا عن انتصار المتظاهرين.. هل أسقطت السعودية الحكومة الأردنية؟

أعشاب للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

"الشاباك": ناشطون من سوريا خططوا لاغتيال نتنياهو!!

أزمة الأردن... ضغوط الخارج ومطالب الداخل

الأکثر مشاهدة