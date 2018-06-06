البث المباشر
مراسل العالم: تدمير طقم عسكري يحمل معدل 12\7 بقذيفة آر بي جي ومصرع من كان على متنه في الساحل الغربي.
مراسل العالم: إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال مواجهات في قرية النبي صالح برام الله.
مراسل العالم: مصرع طاقم آلية للعدوان تحمل أسلحة متوسطة إثر استهدافها بقذيفة آر بي جي في جبهة الساحل الغربي.
مصدر عسكري يمني: إطلاق صاروخين نوع زلزال1 على تجمعات الغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي محققة إصابة مباشرة.
مراسل العالم: تدمير منزل مواطن بقصف صاروخي في صعدة ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية.
lمراسل العالم: تحليق مكثف لطيران العدوان السعودي مع فتح حاجز الصوت على الأحياء السكنية شرق وجنوب تعز.
اصابة فلسطيني بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله
قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا خلال مداهمات في الضفة الغربية والقدس
القوات الأمنية العراقية تقتل 13 من مسلحي "داعش" خلال عملية تمشيط بصحراء محافظة صلاح الدين
مقتل 14 من مرتزقة العدوان السعودي في هجوم للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في منطقة مزوية بمحافظة الجوف

الولايات المتحدة قلقة من "إس-400" الروسية.. والسبب؟

الولايات المتحدة قلقة من
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أكدت الخارجية الأمريكية، تحذيرها مجددا لتركيا بأن اقتناءها منظومات "إس-400" الروسية ستنعكس سلبا على مشاركتها في مشروع إنجاز طائرات F-35 المستحدثة.

العالم - الأميركيتان

وفي خطاب ألقاه في مؤسسة "التراث" الأمريكية المحافظة، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا، ويس ميتشل: "نقول بوضوح لمسؤولين أتراك في كل اتصالاتنا معهم إنهم إذا قرروا المضي قدما في شراء إس-400، ستكون لذلك تبعات. وأحدها واضح في الفقرة 231 من قانون مواجهة أعضاء أمريكا بواسطة العقوبات.

وتنص الفقرة  231 من القانون المذكور الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صيف 2017، فرض واشنطن تقييدات ضد دول تتعاون مع المؤسسات العسكرية والاستخباراتية الروسية.

و في السابق، أرسلت الولایات المتحدة الأمریکیة تحذیرا شدید اللهجة لترکیا بشأن نیتها شراء منظومة «إس-400» الروسیة وحذرتها أن هذه الخطوة قد تؤدی إلى فرض عقوبات على أنقرة.

سباق تركي مصري سعودي لامتلاك إس – 400 أحدث منظومة صاروخية روسية

ترغب تركيا في امتلاك صواريخ الدفاع الجوي الروسية الحديثة “إس – 400″، والتي تعد من أقوى منظومات الدفاع الجوي في العصر الحديث، ولكنها لن تحصل عليها بهذه السهولة لوجود قوى أخرى في المنطقة ترغب في عدم الإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة.

وفي هذ السياق، أعلنت مجلة ناشيونال انتريست الأمريكية، أن موسكو عقدت مع تركيا صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك مقابل شراء أنظمة الصواريخ الدفاعية المضادة للطائرات والصواريخ S-400، ولكنها أشارت في نفس الوقت إلى أن مصر قد تحصل على هذه المنظومة أيضا، حيث أنه في شباط/فبراير، قال رئيس “روس تيخ”، سيرغي شيميزوف، إن روسيا تقدم عرضين لمصر لشراء أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات “S-400″، وأنتي-2500.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن قرار السعودية بالحصول على أنظمة الصواريخ الروسية، كان ضربة خطيرة لواشنطن وحلفائها الأوروبيين.

 

صفقة منظومة «إس 400» الروسية لتركيا والانتقادات والتشكيك

وهذه الصفقة هي الكبرى التي توقعها تركيا مع دولة خارج حلف شمال الأطلسي، ويشكل توقيعها خطوة سياسية متقدمة جداً في مسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أزمة استمرت لعدة أشهر على خلفية إسقاط مقاتلات تركية قاذفة روسية في سوريا خريف عام 2015.
بالمقابل؛ آثار إعلان تركيا عن نيتها شراء المنظومة الصاروخية الروسية ردود فعل سلبية من جانب حلفاء أنقرة في حلف الناتو. وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أكد أن الولايات المتحدة لن تعرقل صفقة «إس 400»، وعدّ أن المسألة «قرار سيادي» تركي، لكنه اشتكى في الوقت ذاته من «عدم التوافق» بين المنظومة الروسية ومنظومات الناتو، وقال إن «المشكلة تكمن في كيفية ضمان التشارك العملياتي لمنظومات الناتو الصاروخية مع المنظومة الروسية»، وقال إن المنظومتين لن تتمكنا من العمل معا. ودعا حينها إلى التريث لمعرفة ما إذا كان الجانبان سيوقعان الصفقة أم لا.

بالمقابل، قال أردوغان "أن تلك الدول (أعضاء الحلف) لم تعطنا تلك الأسلحة (المنظومة الصاروخية)، فقلنا لندبر أمورنا بأنفسنا، لأهميتها في دفاعاتنا، لا سيما أن اليونان العضوة بالحلف لديها منظومة (إس-300)".

وأشار إلى أن أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، قال في أكثر من مناسبة إن كل دولة بالحلف لها وحدها قرار تأسيس أنظمة دفاعاتها، مضيفا "لذلك قمنا باتخاذ ما يلزم بخصوص الدفاع عن تركيا".

 

أبرز خصائص صواريخ "إس-400" الروسية المقرر نشرها في تركيا

وتقول روسيا إن منظومات صواريخ «إس 400» المضادة للطائرات مصممة لحماية المرافق السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية المهمة من الغارات الجوية، وتعد من أحدث المنظومات في العالم للدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ، وهي قادرة على تدمير الطائرات والصواريخ المجنحة على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، كما بوسعها رصد وإصابة وتدمير الصواريخ الباليستية التي تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية على ارتفاع يصل إلى 30 كيلومترا. وتستطيع المنظومة توجيه 72 صاروخا وتدمير 36 هدفا في آن واحد، ويمكن نشرها خلال 5 دقائق لتكون جاهزة للعمل. وكانت الصين أول دولة تشتري من روسيا هذه المنظومة.

221

 

 

روابط ذات صلة

واشنطن عاجزة عن إقناع نيودلهي بعدم شراء "إس-400"

روسيا والهند تبلغان المرحلة النهائية في مفاوضات توريد منظومات "إس-400"

السعودية تلجأ لهذه الدول لمنع امتلاك قطر "إس-400"

أمريكا: لا بد أن نخطف "إس-400" من تركيا في حال وصولها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش التركي يعلن قتل ستة مسلحين وتدمير 16 هدفا شمالي العراق

دينيس رودمان يتوجه إلى سنغافورة لتقديم "بعض المساعدة" لترامب وكيم!

انطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا "داعش" في حوض حمرين

الجبوري يرحب بقرارات مجلس الوزراء بشأن الانتخابات

سوریا.. المشهد الاخیر

وسط استمرار الاحتجاجات؛ النقابات الاردنية تنفذ اضرابها اليوم

صورة على الإنترنت تذعر أمريكا

ماذا اقترح شويغو على رابطة الدول المستقلة حول سوريا؟

تحذيرات من هجوم اماراتي على الحديدة..

دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين جيمس وكوري يرفضان زيارة البيت الأبيض

أسماء الوزراء الذين سوف يخرجون من حكومة شريف إسماعيل

ماكرون: اتصالاتي بترامب مثل النقانق يفضل ألّا يعرف ما بداخلها

كأس العالم لكرة القدم تحت حماية فوج صواريخ يشملها حظر أمريكي

ماذا يجري هناك؟ شاهد.. تناثر جثث وآليات متفحمة بالساحل الغربي لليمن

الولايات المتحدة قلقة من "إس-400" الروسية.. والسبب؟

شاهد؛نتنياهو يجن وماكرون يهدئه اثر زيادة ايران قدرتها النووية!!

السفير الايراني في سوريا.. تاسيس الكيان الصهيوني كان مؤامرة ضد العالم الاسلامي

فيما تطهر منطقة الحزمة بالكامل.. مصرع عقيد مرتزق واصابة آخر بجبهة الساحل الغربي

ألمانيا تتسلم مرمى ملعب مينيراو من البرازيل

مكون منزلي بسيط قد “ينقذ” حياتك!

الأکثر مشاهدة