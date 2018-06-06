السودان، زيارة رسمية إلى قطر والكويت

العالم - السودان

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية، قريب الله الخضر، ، أن الدرديري سيتجه إلى قطر ليجري لقاءات مع وزير الخارجية القطري وبعض كبار المسؤولين حول جملة من قضايا التعاون الثنائي، وبحث تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية.

وتدعم الحكومة السودانية مبادرة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الرامية إلى إنهاء الأزمة بین قطر و السعودیة و حلفائها وتقريب وجهات النظر.

وتعهد وزير الدولة بالدفاع السوداني الفريق أول علي سالم بتكوين قوة عسكرية مشتركة لتأمين حدود السودان، خلال فترة الخريف المقبل، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم" السودانية.

وأكد الوزير خلال رده على مداخلات نواب البرلمان حول تقرير لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان بشأن بيان وزير الدفاع للنصف الثاني من 2017 والربع الأول من 2018، بأن الوزارة ملتزمة فقط بالترتيبات الأمنية التي تتفق حولها، وتصفها مع الجهات المعنية، مبينا أن هناك إشكالية تواجه هذه المسألة. وأشار لوجود ترتيبات أمنية في الولايات والمحافظات.

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