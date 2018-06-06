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مقتل 15 ارهابيا بسيناء في مصر

مقتل 15 ارهابيا بسيناء في مصر
الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قتل 15 إرهابيا في محافظة شمال سيناء في مصر، حيث يتركز الفرع المصري لجماعة داعش الإرهابية، عقب اشتباكات مع قوات الأمن.

العالم - مصر

ولقي 15 عنصرا ارهابيا مصرعهم، عقب تبادل اطلاق النيران مع قوات الأمن بعد تحديد موقع اختبائهم بالطريق الدائري بالعريش (شمال سيناء).

وتخوض قوات الامن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد جماعات إرهابية تكفيرية، بينها الفرع المصري لداعش (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد. 

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في التاسع من شباط/ فبراير الماضي أسفرت حتى الان عن مقتل اكثر من 200 من الإرهابيين وما يزيد على 30 جنديا، بحسب احصاءات الجيش.
 

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