البشير يعرض استضافة محادثات بين طرفي النزاع في جنوب السودان

العالم - السودان

ونقل عرض البشير وفد سوداني زار جوبا الثلاثاء. وهو يأتي بعد ايام على تبني مجلس الامن الدولي قرارا يمنح طرفي النزاع شهرا واحدا للتوصل الى اتفاق سلام او مواجهة عقوبات.

وضم الوفد السوداني وزير الخارجية الدرديري الدخيري وضم الفريق صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر إن الوفد حمل رسالة شفهية من الرئيس السودانس عمر البشير لنظيره الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بمبادرة لدعم جهود تحقيق السلام بين الأطراف المتصارعة في جنوب السودان.

واضاف ان البشير اكد "استعداد الخرطوم لاستضافة اللقاء المقترح بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة الجنوب سودانية رياك مشار".

وتابع ان سلفا كير "تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عمر البشير على المبادرة (...) مؤكدا استعداد حكومته للمشاركة فيها وإنجاحها من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان".

وكان مجلس الامن تبنى الخميس الماضي مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يحدد للاطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان مهلة تنتهي في 30 حزيران/يونيو لانهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة.

ومنذ اندلاع الحرب الاهلية في كانون الاول/ديسمبر 2013 أجبر نحو 1,8 مليون شخص على الفرار من منازلهم فيما قتل عشرات الالاف.

