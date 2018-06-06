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شاهد: ترامب يتلعثم أثناء ترديده النشيد الوطني!!

الأربعاء ٠٦ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

تداولت وسائل إعلام لقطات تظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد نسي، على ما يبدو، كلمات أغنية "بارك الرب أمريكا"، أشهر أغنية وطنية أمريكية بعد النشيد الوطني.

العالم - منوعات 

ويظهر الفيديو ترامب وهو يتوقف عن تأدية الأغنية، أثناء فعالية "تشريف أمريكا" التي نظمت في وقت سابق من يونيو الجاري أمام البيت الأبيض، وبدأ يومئ برأسه بصمت.

وهذا الموقف محرج لترامب، بعدما ألغى دعوة كانت موجهة لفريق "فيلادلفيا إيغلز"، بطل الليغا الوطنية لكرة القدم الأمريكية، للفعالية، متهما لاعبي الفريق بعدم الوطنية وعدم احترام دولتهم، بسبب رفض معظم اللاعبين لقاء ترامب.

ونشب هذا الخلاف بين ترامب والفريق الرياضي بعد أن هاجم ترامب اللاعبين، عبر تغريدة، لعدم تأديتهم النشيد الوطني أثناء إحدى المباريات.

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