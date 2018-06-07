ترامب يفكر في استضافة كيم جونغ أون في منتجعه الخاص بفلوريدا

العالم - الاميركيتان

ونقلت المجلة عن مسؤول أن "ترامب ربما يوجه دعوة إلى كيم جونغ أون لعقد قمة في فلوريدا، بحلول الخريف".

ومن المقرر أن تستضيف سنغافورة لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم 12 يونيو.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن قمة الزعيمين ستبدأ في 12 يونيو في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا الكائنة في سنغافورة. ولاحظت بلومبرغ، أنه إذا سار الاجتماع الأول على ما يرام، فإن المفاوضات ستستكمل في نفس اليوم أو حتى في اليوم التالي 13 يونيو

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