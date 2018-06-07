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ترامب يفكر في استضافة كيم جونغ أون في منتجعه الخاص بفلوريدا

ترامب يفكر في استضافة كيم جونغ أون في منتجعه الخاص بفلوريدا
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مجلة "تايم" الأميركية بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يفكر في استضافة رئيس ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​،في منتجعه "مار آلاغو" بولاية ​فلوريدا​، في حالة نجاح قمة ​سنغافورة​".

العالم - الاميركيتان

ونقلت المجلة عن مسؤول أن "ترامب ربما يوجه دعوة إلى كيم جونغ أون لعقد قمة في فلوريدا، بحلول الخريف".

ومن المقرر أن تستضيف سنغافورة لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم 12 يونيو.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن قمة الزعيمين ستبدأ في 12 يونيو في الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا الكائنة في سنغافورة. ولاحظت بلومبرغ، أنه إذا سار الاجتماع الأول على ما يرام، فإن المفاوضات ستستكمل في نفس اليوم أو حتى في اليوم التالي 13 يونيو

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