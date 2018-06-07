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قتلى في هجمات لرعاة من البدو على مزارعين بوسط نيجيريا

قتلى في هجمات لرعاة من البدو على مزارعين بوسط نيجيريا
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

قُتل 15 شخصًا على الأقل في هجمات منفصلة شنّها رعاة مواش من البدو الرحّل على مزارعين من الحضر في عدد من قرى ولاية بينو في وسط نيجيريا، في حلقة جديدة من مسلسل نزاع دموي متواصل بسبب خلافات بين الطرفين على المراعي والأراضي الزراعية، كما أعلن مسؤولون أمس الأربعاء.

العالم - افريقيا

وأوضح المسؤولون أن رعاة من البدو هاجموا في غضون 48 ساعة عددًا من قرى الولاية الواقعة في وسط البلاد ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة عديدين آخرين بجروح.

وقال وزير الإعلام في حكومة الولاية لورانس أونوجا للصحفيين إن "ميليشيا مؤلفة من رعاة مواش من البدو الرحّل هاجمت قرابة الساعة الثالثة من فجر الأربعاء قرية تسى ايشاف في منطقة غوما مخلفة وراءها ثماني جثث والعديد من المفقودين والكثير من الجرحى".

وأضاف أن المسلحين أنفسهم قتلوا يوم الإثنين قرب منطقة ييلواتا المجاورة شخصين آخرين ما يرفع حصيلة القتلى إلى عشرة على الأقل.

وأكد هذه الحصيلة رئيس الحكومة المحلية في غوما أنطوني شاوون الذي أوضح أن المهاجمين "أحرقوا في طريقهم منازل ومزارع".

وبحسب وزير الإعلام فإن الميليشيا نفسها شنت على الأثر هجمات مماثلة في مقاطعة لوغو المجاورة حيث "قتل خمسة أشخاص وأصيب كثيرون بجروح".

وأكد ريتشارد نياجو رئيس الحكومة المحلية في لوغو حصيلة القتلى الخمسة، مشيرًا إلى أن المهاجمين "أزالوا عن الخارطة" قريتي تسي نغوجوف وتسي نيامكيوما.

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