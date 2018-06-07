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رصد حطام الطائرة الكينية المفقودة في منطقة جبلية

رصد حطام الطائرة الكينية المفقودة في منطقة جبلية
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول كيني أنه تم رصد حطام طائرة كان على متنها عشرة أشخاص جنوب غرب سلسلة جبال "أبيردار"، عقب نحو يومين من اختفائها من على أجهزة الرادار.

العالم- افريقيا

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن السكرتير الأول لوزارة النقل الكينية "باول موانجي مارينجا" قوله: "إنه تم رصد حطام الطائرة في منطقة نجابيني الجبلية.

وكان مسئولون كينيون قد صرحوا، أمس الأربعاء، أن جهود البحث والإنقاذ تتركز في سلسلة الجبال الواقعة وسط البلاد، حيث تم رصد إشارة لهاتف محمول من داخل الطائرة التي كانت في طريقها من بلدة كيتالي الواقعة غرب كينيا إلى العاصمة نيروبي، وتحمل على متنها اثنين من أفراد الطاقم وثمانية ركاب.

يذكر أن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في كينيا أعلنت أن فرق الإنقاذ بدأت عملية بحث وتمشيط شمال العاصمة الكينية (نيروبي) عن الطائرة التي كان على متنها 10 أشخاص واختفت عن أجهزة الرادار بعد ظهر الثلاثاء.

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