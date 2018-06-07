رصد حطام الطائرة الكينية المفقودة في منطقة جبلية

العالم- افريقيا

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس، عن السكرتير الأول لوزارة النقل الكينية "باول موانجي مارينجا" قوله: "إنه تم رصد حطام الطائرة في منطقة نجابيني الجبلية.

وكان مسئولون كينيون قد صرحوا، أمس الأربعاء، أن جهود البحث والإنقاذ تتركز في سلسلة الجبال الواقعة وسط البلاد، حيث تم رصد إشارة لهاتف محمول من داخل الطائرة التي كانت في طريقها من بلدة كيتالي الواقعة غرب كينيا إلى العاصمة نيروبي، وتحمل على متنها اثنين من أفراد الطاقم وثمانية ركاب.

يذكر أن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في كينيا أعلنت أن فرق الإنقاذ بدأت عملية بحث وتمشيط شمال العاصمة الكينية (نيروبي) عن الطائرة التي كان على متنها 10 أشخاص واختفت عن أجهزة الرادار بعد ظهر الثلاثاء.

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