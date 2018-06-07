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ترامب:اخترنا الحوار مع كوريا الشمالية ولكن الأمر يختلف مع..

ترامب:اخترنا الحوار مع كوريا الشمالية ولكن الأمر يختلف مع..
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "كل شيء جاهز للقمة مع زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​"، مشيراً إلى "اننا اخترنا الحوار مع كوريا الشمالية لكن الأمر يختلف مع ​إيران​".

العالم-الأميركيتان

وأكد ترامب خلال حديثه للصحفيين أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض، أنه لم يتخذ القرار بعد لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية، مضيفا أن تخلي بيونغ يانغ كليا عن برنامجها النووي أمر غير قابل للتفاوض.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي "سيكون أكثر من كونه التقاطا للصور الفوتوغرافية".

وقال ترامب إنه سيبحث مع آبي قمته المرتقبة مع كيم جونغ أون، بالإضافة إلى المستوردات الأمريكية من السيارات اليابانية، وجملة من القضايا التجارية الأخرى.

ولفت إلى "أنني لم أقرر بعد رفع العقوبات عن كوريا الشمالية".

أكد ترامب، أن القمة المزمعة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ليست ختاما للمشوار، بل هي بداية لعملية تفاوضية ستتبعها قمم أخرى.

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