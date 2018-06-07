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ستولتنبرغ: الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن تؤثر على الحلف

ستولتنبرغ: الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن تؤثر على الحلف
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن "الخلافات الكبيرة" بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن حول التجارة والاتفاق النووي الإيراني، تؤثر على الحلف.

العالم-أوروبا

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء الدفاع في الدول الـ29 الأعضاء في الناتو: "طالما أن المشاكل مستمرة، يتوجب علي العمل للحد من عواقبها على الحلف".

وأضاف ستولتنبرغ أن "القدرة على نقل قوات عبر الأطلسي وداخل أوروبا بلا تأخير أمر أساسي، لتوفير القوات اللازمة في المكان المناسب والوقت المناسب".

وأكد أن "كل ما يفعله الحلف نابع من موقع دفاعي ليتمكن من الرد في بيئة أمنية أصبحت أكثر صعوبة بسبب سلوك روسيا".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قد استبعد مؤخرا اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنه دافع رغم ذلك عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

من جهته ندد وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان بموقف الولايات المتحدة، مؤكدا أنه ينوي مناقشة هذه القضية مع شركائه في الحلف، وقال: "هناك خلافات كبرى حول قضايا مهمة لكن من المهم مواصلة وتعزيز الشراكة في مجال الأمن"، مشددا على "أهمية عدم إضعاف العلاقة بين جانبي الأطلسي".

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