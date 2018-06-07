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اجتماع روسي عراقي إيراني سوري بمركز تبادل المعلومات في بغداد

اجتماع روسي عراقي إيراني سوري بمركز تبادل المعلومات في بغداد
الخميس ٠٧ يونيو ٢٠١٨ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

عقد مدير الاستخبارات العسكرية العراقي اللواء الركن سعد العلاق، اجتماعا مع رؤساء وفود الدول المشاركة في مركز تبادل المعلومات الرباعي، الذي يضم روسيا والعراق وإيران وسوريا.

العالم - العراق

وأعرب مدير الاستخبارات عن ثقته بتوطيد العلاقات ما بين دول المركز واستمرارها وبما يخدم مصالح الدول المشاركة فيه ويعزز أمنها الوطني والقومي، داعيا إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون حتى بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد رؤساء وفود البلدان المشاركة عن تقديرهم للعراق لاستضافته المركز على أراضيه، وللجهود التي يبذلها مدير المركز بما أسهم في نجاح عمله في تقديم معلومات مهمة سارعت بتقويض نشاطات العصابات الإرهابية في العراق وسوريا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الأمنية التي تهم الدول الأربعة والأمن الدولي والإقليمي ككل، وبحث المشاركون في الاجتماع سبل تطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن بالمرحلة القادمة.

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