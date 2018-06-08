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ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان فويغو في غواتيمالا الى 109

ارتفاع عدد ضحايا ثوران بركان فويغو في غواتيمالا الى 109
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

 أعلنت السلطات في غواتيمالا مساء الخميس ان حصيلة الضحايا الذين سقطوا من جراء ثوران بركان "فويغو" الاحد بلغت 109 قتلى على الاقل في حين لا يزال حوالى 200 شخص في عداد المفقودين.

العالم - الاميركيتان

وكانت حصيلة رسمية سابقة أفادت بمقتل 99 شخصا إثر دخول البركان في حالة ثوران الأحد قذف خلالها حمما ملتهبة وانبعثت منه أدخنة سامة غطت ارجاء المنطقة ولا سيما القرى المجاورة له ومدينة انتيغوا، أهم موقع سياحي في البلاد.
وبحسب المعهد الوطني للطب الشرعي فإن الحصيلة ارتفعت بعد انتشال سبع جثث تم حفظها في مشرحة مؤقتة اقيمت قرب المنطقة المنكوبة، في حين ان جثث القتلى الثلاثة الباقين نقلت الى المشرحة المركزية في العاصمة لأن اصحابها فارقوا الحياة في المستشفي متأثرين بالجروح البالغة التي اصيبوا بها لدى ثوران البركان.
واضافة الى القتلى خلّف ثوران بركان فويغو (بركان النار) البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كلم جنوب غرب العاصمة غواتيمالا عشرات الجرحى، كما هجّر اكثر من 12 ألف شخص من ديارهم بينهم اكثر من 3600 يقيمون في ملاجئ.
المصدر: وكالات

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