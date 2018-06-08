الأرجنتين تحصل على قرض من صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار

العالم - الاميركيتان

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بوينوس ايرس "لقد لجأنا الى صندوق النقد الدولي لتفادي حدوث أزمة".

وأضاف إن الاتفاق الذي ابرمته الارجنتين مع صندوق النقد يخفّض العجز المتوقع في موازنة البلاد قبل سداد الدين الى 2,7% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 3,2% كانت متوقعة سابقا.

ومع ان الوضع الاقتصادي في الارجنتين لا يعتبر كارثيا إلا ان الدولة الاميركية اللاتينية بحاجة لتعزيز احتياطاتها وارساء الاستقرار في سوق الصرف وتحسين المناخ الاقتصادي لجذب الاستثمارات.

ومنذ 10 سنوات يتجاوز معدل التضخم السنوي في الارجنتين 20%.

المصدر: وكالات