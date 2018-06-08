البث المباشر
الرئيس الأفغاني، يعلن عن وقف إطلاق النار مع حركة طالبان من جانب واحد خلال فترة عيد الفطر
اردوغان: سنهاجم شمال العراق ما لم تطهره بغداد من المسلحين الأكراد
جاويش أوغلو: تركيا لن تعترف بضم روسيا للقرم
العبادي يكلّف بالتحقيق الفوري في انفجار مدينة الصدر في بغداد
البحرينيون يخرجون فجراً في أولى تظاهرات يوم القدس العالمي
أنور قرقاش: طرد سوريا من جامعة الدول العربية كان خطأ
مراسل العالم: سقوط صاروخين من عيار ١٠٧ ملم على بلدة كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي مصدرهما المجموعات المسلحة في ناحية بروما المجاورة.
مراسل العالم: مصدر عسكري يمني يؤكد إحراق مخزن أسلحة لمرتزقة العدوان شرق مديرية المتون بالجوف.
مراسل العالم: انكسار زحف للمرتزقة في جبهة صبرين والخليفين وتدمير 13 آلية عسكرية منها 5 تحمل معدلات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم في الجوف.
إصابة مصور قناة المسيرة الفضائية أحمد حسن حمطان بجروح أثناء تغطيته الإنجازات الميدانية للجيش واللجان الشعبية في مديرية المتون بالجوف.

الأزمة الإنسانية تتفاقم في جنوب السودان

الأزمة الإنسانية تتفاقم في جنوب السودان
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذّر المجلس النروجي للاجئين، من أن الأزمة الإنسانية في جنوب السودان وصلت إلى إبعاد مقلقة للغاية بعد أربع سنوات ونصف من المعارك العنيفة في البلد الأفريقي.

العالم - افريقيا

وقال الأمين العام للمجلس يان ايغلاند في مؤتمر صحافي في نيروبي «لم أشاهد ولم أسمع بهذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من عدم الأمان الغذائي في أماكن كثيرة في جنوب السودان». وتابع أن «انعدام الأمان الغذائي الحاد انتشر أكثر في البلاد اللعام الحالي». وكانت وكالات الأمم المتحدة حذّرت في فبراير الماضي من ان 48% من سكان جنوب السودان يعانون من مجاعة وأن سبعة ملايين شخص سيكونون بحاجة لتلقي مساعدات خلال العام 2018.

وفي العام 2017، تأثر نحو 100 ألف شخص بالمجاعة، وتوفي البعض نتيجة نقص الغذاء. وفي يونيو 2017 أعلنت السلطات القضاء على المجاعة. وأدى النزاع الى تدمير الرقعة الزراعية ولارتفاع كبير في أسعار الغذاء ونزوح ملايين السكان، ما يهدد بحدوث مجاعة في 11 منطقة جديدة هذا العام. وأكد ايغلاند انشغال المساهمين الدوليين بنزاعات أخرى في العالم بالإضافة إلى صعوبة عمل موظفي الإغاثة في البلاد.

وقال إن «الاهتمام بجنوب السودان متراجع (رغم) احتياجاته المتزايدة. نحن مستعدون للمساعدة لكننا نحتاج الى المزيد من الموارد. نحتاج الى الامن ووقف إطلاق نار». ومنذ اندلاع القتال في ديسمبر 2013، قتل 101 عامل إغاثة في جنوب السودان، بحسب إيغلاند.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان على خلفية اتهام الرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي الحالي رياك مشار بتدبير انقلاب ضده. واتسعت رقعة العنف التي بدأت بين أنصار كير من الدينكا وأنصار مشار من النوير لتشمل جميع أنحاء البلاد مع انضمام مجموعات عرقية أخرى إلى النزاع.

وأوقع النزاع عشرات آلاف القتلى وأسفرت عن أربعة ملايين نازح وتسبب في أزمة انسانية كارثية. والثلاثاء، عرض الرئيس السوداني عمر البشير استضافة محادثات السلام بين الطرفين المتنازعين الرئيس كير وزعيم التمرد مشار. والخميس الماضي، تبنى مجلس الامن مشروع قرار بطلب من الولايات المتحدة يمنح الأطراف المتحاربة في دولة جنوب السودان مهلة تنتهي في 30 يونيو لانهاء الاقتتال أو مواجهة عقوبات محتملة. ويقول مراقبون إن مع الانتصارات العسكرية الأخيرة لحكومة كير وتفكك المعارضة، ليست هناك حوافز كبيرة لكير ليمنح تنازلات لعدوه اللدود.

102

روابط ذات صلة

وفاة معتقلين جنوبيين في سجن عدن جراء التعذيب الإماراتي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الأزمة الإنسانية تتفاقم في جنوب السودان

صحيفة: تحقيق كشف عن ارتكاب جنود استراليين جرائم في أفغانستان

وزارة الدفاع بصنعاء تؤكد تحرير كامل مديرية المتون غرب الجوف

غینیا: خروج امیركا من الاتفاق النووي غیر مبرر اطلاقا

عبد الباري عطوان: من خدع من في سوريا.. الروس أم الإسرائيليين؟

بالصور: اليمنيون يجوبون بالمدرعات الإماراتية بالحديدة استعدادا ليوم القدس العالمي

وزير خارجية البوسنة: الاتفاق النووي بعث الارتياح لدى المجتمع العالمي

خلافا للتوقعات السابقة.. درجات الحرارة في العراق تتراجع بشكل كبير خلال الاسبوع المقبل

شاهد: والدة الشهيدة «رزان» ترتدي ثياب ابنتها وتسعف متظاهري فلسطين

الرئيس روحاني: "اسرائيل" لن تنعم بالأمان أبداً

وفاة معتقلين جنوبيين في سجن عدن جراء التعذيب الإماراتي

الفلكي علي العيس وتوقعات خطيرة تحدث في سوريا والمنطقة!

مشروع قرار يحظر الهواتف المحمولة في مدارس فرنسا

السفير الايراني ببغداد: استقرار العراق السياسي مهم لايران

البحرينيون يخرجون فجراً في أولى تظاهرات يوم القدس

الرزاز: أولويتنا محاربة التهرب الضريبي

آبي يعلن استعداد اليابان للتحدث إلى كوريا الشمالية وتطبيع العلاقات

فرنسا تعتقل لاجئا عراقيا بشبهة الانتماء الى جماعة "داعش"

صندوق النقد يرحب بدعوة الملك الأردني لـ "حوار وطني"

رئيسا الاركان الاميركي والروسي يلتقيان في هلسنكي

الأکثر مشاهدة