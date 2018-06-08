الكونغو...فيروس "إيبولا" يظهر من جديد

العالم - افريقيا

قالت وكالة "رويترز" إن الوزارة ذكرت، في تقريرها أمس الخميس 7 يونيو / حزيران، أن المريض، الذي تم كشف إصابته، خالط شخصا يعتقد أنه توفي بالفيروس في 20 مايو / أيار، مشيرة إلى أنه تم التأكد من إصابته بالمرض، يوم الأربعاء 6 يونيو، في منطقة إيبوكو الريفية".

ويبذل المسؤولون الصحيون في الكونغو جهودا كبيرا لمحاولة احتواء المرض مبكرا، ومنع تكرار تجربة انتشاره في أفريقيا الوسطى بين عامي 2013 و2016، عندما أودى بحياة أكثر من 11300 شخص.

وقدمت السلطات في البلاد تطعيما لـ1800 شخص ممن يحتمل تعرضهم للفيروس.