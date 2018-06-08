البث المباشر

الكونغو...فيروس "إيبولا" يظهر من جديد

الكونغو...فيروس
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الكونغو، أنها سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بـ"الإيبولا"، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في البلاد.

العالم - افريقيا

قالت وكالة "رويترز" إن الوزارة ذكرت، في تقريرها أمس الخميس 7 يونيو / حزيران، أن المريض، الذي تم كشف إصابته، خالط شخصا يعتقد أنه توفي بالفيروس في 20 مايو / أيار، مشيرة إلى أنه تم التأكد من إصابته بالمرض، يوم الأربعاء 6 يونيو، في منطقة إيبوكو الريفية".

ويبذل المسؤولون الصحيون في الكونغو جهودا كبيرا لمحاولة احتواء المرض مبكرا، ومنع تكرار تجربة انتشاره في أفريقيا الوسطى بين عامي 2013 و2016، عندما أودى بحياة أكثر من 11300 شخص.

وقدمت السلطات في البلاد تطعيما لـ1800 شخص ممن يحتمل تعرضهم للفيروس.

روابط ذات صلة

الأزمة الإنسانية تتفاقم في جنوب السودان

وزارة الدفاع بصنعاء تؤكد تحرير كامل مديرية المتون غرب الجوف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الكونغو...فيروس "إيبولا" يظهر من جديد

الأرجنتين توضح سبب إلغاء مباراة كرة القدم مع الكيان الإسرائيلي

المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ينتصر لحقوق الفلسطينيين

ما أهداف التطبيع السعودي الإماراتي البحريني مع "إسرائيل"؟

الدفاع السورية وتعليمات خاصة بتأجيل خدمة العلم لـ2018

ما سبب الزيادة الحادة بمعدلات الانتحار في أمريكا ؟؟؟

ترامب وجّه طلبا للسعودية قبل انسحابه من الاتفاق النووي

الأزمة الإنسانية تتفاقم في جنوب السودان

صحيفة: تحقيق كشف عن ارتكاب جنود استراليين جرائم في أفغانستان

وزارة الدفاع بصنعاء تؤكد تحرير كامل مديرية المتون غرب الجوف

غینیا: خروج امیركا من الاتفاق النووي غیر مبرر اطلاقا

عبد الباري عطوان: من خدع من في سوريا.. الروس أم الإسرائيليين؟

بالصور: اليمنيون يجوبون بالمدرعات الإماراتية بالحديدة استعدادا ليوم القدس العالمي

وزير خارجية البوسنة: الاتفاق النووي بعث الارتياح لدى المجتمع العالمي

خلافا للتوقعات السابقة.. درجات الحرارة في العراق تتراجع بشكل كبير خلال الاسبوع المقبل

شاهد: والدة الشهيدة «رزان» ترتدي ثياب ابنتها وتسعف متظاهري فلسطين

الرئيس روحاني: "اسرائيل" لن تنعم بالأمان أبداً

وفاة معتقلين جنوبيين في سجن عدن جراء التعذيب الإماراتي

الفلكي علي العيس وتوقعات خطيرة تحدث في سوريا والمنطقة!

مشروع قرار يحظر الهواتف المحمولة في مدارس فرنسا

الأکثر مشاهدة