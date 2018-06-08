الإعلام يتسبب بتوقيف موظف سابق في مجلس الشيوخ الاميركي !!

العالم - الاميركيتان

ووجهت السلطات الى جيمس وولف (58 عاما) ثلاثة اتهامات بالادلاء بتصريحات كاذبة حول اتصالاته مع ثلاثة صحافيين.

وقالت السلطات ان وولف كذب ايضا على "اف بي آي" حول تزويد اثنين من الصحافيين بمعلومات خاصة حول عمل اللجنة التي كان مدير الامن فيها لنحو 29 عاما.

وكان وولف بحكم وظيفته على اطلاع على معلومات سرية وسرية للغاية ومن المفترض ان يمثل أمام قاض فدرالي الجمعة في واشنطن.

وضبطت السلطات في إطار التحقيق سجلات على مدى سنوات لبريدين الكترونيين ورقم هاتفي لصحافية تدعى آلي واتكينز، بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضافت الصحيفة ان واتكينز كانت تقيم علاقة غرامية مع وولف لمدة ثلاث سنوات. ويدور الاتهام الموجه الى هذا الاخير حول نفيه كذبا لعملاء فدراليين في العام 2017 بأن يكون على علاقة بصحافية لم يذكر اسمها منذ العام 2014.

وتابعت الصحيفة انها علمت برسالة بتاريخ شباط/فبراير تبلغ واتكينز بانه تم ضبط سجلاتها الخميس مضيفة ان هذه السجلات تعود الى مرحلة ما قبل عملها لدى الصحيفة في أواخر العام 2017. ولم يتم الكشف عن مضمون تلك المراسلات.

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها ضبط سجلات أحد الصحافيين خلال عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يشن حملة ضد تسريب المعلومات.

المصدر: وكالات









