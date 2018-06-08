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البشير يزور السعودية الأحد لبحث مشاركة بلاده في تحالف العدوان على اليمن

البشير يزور السعودية الأحد لبحث مشاركة بلاده في تحالف العدوان على اليمن
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر موثوقة إن الرئيس السوداني عمر البشير يعتزم التوجه الى المملكة العربية السعودية الأحد المقبل.

العالم - السودان

وستركز المحادثات المنتظرة الأحد المقبل على العلاقات الثنائية ومشاركة السودان في تحالف العدوان على اليمن،علاوة على بحث التطورات الإقليمية.

وكانت تقارير صحفية نقلت قبل يومين عن مصادر سعودية إن البشير سيصل المملكة الأربعاء في زيارة تستغرق يومين للقاء الملك سلمان.

لكن السودان بعث الخميس وفدا بقيادة وزير التجارة حاتم السر لإجراء محادثات استباقية مع المسؤولين السعوديين قبل وصول البشير.

وبالفعل أجرى الوزير السوداني مباحثات منفصلة مع وزيري التجارة والزراعة السعوديين ركزت على توسيع التعاون الاقتصادي.
 

المصدر: سودان تربيون

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