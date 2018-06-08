البث المباشر

رئيس حزب سوداني:

الخرطوم عملت على تشوية الشعار الإسلامي وتفكيك الوطن

الخرطوم عملت على تشوية الشعار الإسلامي وتفكيك الوطن
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

شن رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، هجوماً عنيفاً على الحكومة مبيناً أنها كانت المضرة الأكثر للسودان خلال السنوات الـ 29 الماضية داعياً لها للاعتراف بفشلها في إدارة دفة الحكم بالبلاد والاعتذار للشعب السوداني.

العالم - السودان

وقال المهدي في كلمة بعثها من مقر إقامته بالقاهرة لإفطار الحزب السنوي أمس إن الحكومة عملت على تشويه الشعار الإسلامي وتفكيك الوطن وتردي الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار من 12 جنيهاً في 1989م إلى 40 جنيهاً فضلاً عن هجرة المواطنين بأعداد غير مسبوقة خارج الوطن وتدمير مؤسسات الدولة الحديثة المدنية والنظامية بالإضافة لاتباع محاور خارجية مذلة بمعاملات أبعد تكون عن المماثلة. 

وأشار المهدي إلى أن السودان في عهد الحكومة الحالية لم يعد شبيها بما كان إذا أصبحت به درجة عالية من التفرقة الإثنية بين مكونات السودان من أصول عربية وأصول أفريقية، فضلاً عن ارتفاع التعصب القبلي الذي كاد الشعور القومي يحجبه إلى درجة عالية في الماضي مع ارتفاع نسبة السلاح لدى المواطنين.

وقال المهدي في كلمته ” السودان اليوم من كباتن الفساد/ محسوب ضمن ست أفسد الدول، وهو فساد متجاوز للحدود إذا استطاع الفاسدون إخفاء مسروقاتهم النقدية والعينية في خمس دول وأصبح يتصدر قائمة التفريط على ارضية الحدودية المستباحة من دول جارة بينما الحكومة تغض الطرف في تبادلات مذلة”.
 

روابط ذات صلة

السودان.. نيابة أمن الدولة تحيل ملف جاسوس مصري للمحكمة

البشير يعرض استضافة محادثات بين طرفي النزاع في جنوب السودان

السودان، زيارة رسمية إلى قطر والكويت

"مصر والسودان وإثيوبيا أوجدت مخرجا لأزمة سد النهضة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عقد جديد لكاين يبقيه مع توتنهام حتى 2024

مونديال 2018 إصابة في الركبة تبعد لانزيني عن منتخب الأرجنتين

فيديو؛ السيد نصر الله يكشف عن مؤامرة خطيرة جديدة تتعرض لها القدس

الرئیس الایراني حسن روحاني یصل الی الصین

بطولة رولان غاروس تييم في أول نهائي له في الغراند سلام

دوري الأمم للكرة الطائرة ايران تستعيد توازنها بفوز سهل على الصين 3-0

ختام "مليونية القدس" والدعوة لاقامة صلاة العيد على الحدود

ولي العهد السعودي سيزور روسيا.. الأسبوع المقبل

حالة الحوامل النفسية تؤثر على نوم أطفالهن مستقبلا

رئيس يدفع نصف مليون يورو من أجل مقابلة ترامب

استشهاد فلسطينيين و اصابة 500 في مسيرات "مليونية القدس"

أنور مالك يهاجم “الجزيرة” وخديجة بن قنّة ترد عليه

تحويل خلايا الدم البشرية الى خلايا عصبية!

صدور مذكرة توقيف بحق مسؤول استخبارات سوري رفيع في المانيا!

مقتل 6 من جنود تركيين وقتل 64 من المسلحين الأكراد

هكذا هتف وفد الجزائر المشارك بـ"مليونية القدس"

"منع النوم" في البرلمان البريطاني

العميد سلامي: الكيان الصهيوني لم يجرأ على أية حماقة بعد تهديد المقاومة

ابو ظريفة: يوم القدس العالمي محطة لإعلاء الصوت لمجابهة الاحتلال+فيديو

إصابات جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية

الأکثر مشاهدة