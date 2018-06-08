الكرملين يرد على ترامب بشأن عودة روسيا إلى مجموعة G8

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وقال بيسكوف إن "روسيا تركز على صيغ أخرى للتعاون غير الـG8".

جاء ذلك بعد أن نقلت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق عن الرئيس الأمريكي قوله إنه يجب قبول روسيا من جديد في مجموعة الثماني الكبار.

وتحولت مجموعة الثماني الكبار، في 2014 إلى مجموعة السبع الكبار، بعدما قررت دول المجموعة عدم المشاركة في اجتماع كان من المفترض أن ينعقد في مدينة سوتشي الروسية واجتمعت في بروكسل، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتنعقد قمة مجموعة السبع الكبار، والتي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، يومي 8 و9 يونيو الجاري في كندا، وسط خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

ومن المقرر أن يغادر ترامب القمة في وقت مبكر السبت متجها إلى سنغافورة استعدادا لاجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الثلاثاء المقبل.