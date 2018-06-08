البث المباشر

الكرملين يرد على ترامب بشأن عودة روسيا إلى مجموعة G8

الكرملين يرد على ترامب بشأن عودة روسيا إلى مجموعة G8
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

علّق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الجمعة، على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا فيه روسيا للعودة إلى مجموعة الثماني الكبار G8.

العالم-أوروبا

وقال بيسكوف إن "روسيا تركز على صيغ أخرى للتعاون غير الـG8".

جاء ذلك بعد أن نقلت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق عن الرئيس الأمريكي قوله إنه يجب قبول روسيا من جديد في مجموعة الثماني الكبار. 

وتحولت مجموعة الثماني الكبار، في 2014 إلى مجموعة السبع الكبار، بعدما قررت دول المجموعة عدم المشاركة في اجتماع كان من المفترض أن ينعقد في مدينة سوتشي الروسية واجتمعت في بروكسل، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتنعقد قمة مجموعة السبع الكبار، والتي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، يومي 8 و9 يونيو الجاري في كندا، وسط خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وبقية المشاركين في الاجتماع، بعدما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك حلفاؤها الاتحاد الأوروبي وكندا.

ومن المقرر أن يغادر ترامب القمة في وقت مبكر السبت متجها إلى سنغافورة استعدادا لاجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم الثلاثاء المقبل.

روابط ذات صلة

ترامب يعلن ضرورة وجود روسيا في قمة السبع الكبار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بطولة رولان غاروس تييم في أول نهائي له في الغراند سلام

دوري الأمم للكرة الطائرة ايران تستعيد توازنها بفوز سهل على الصين 3-0

ختام "مليونية القدس" والدعوة لاقامة صلاة العيد على الحدود

ولي العهد السعودي سيزور روسيا.. الأسبوع المقبل

حالة الحوامل النفسية تؤثر على نوم أطفالهن مستقبلا

رئيس يدفع نصف مليون يورو من أجل مقابلة ترامب

413 اصابة في مسيرات "مليونية القدس"

أنور مالك يهاجم “الجزيرة” وخديجة بن قنّة ترد عليه

تحويل خلايا الدم البشرية الى خلايا عصبية!

صدور مذكرة توقيف بحق مسؤول استخبارات سوري رفيع في المانيا!

مقتل 6 من جنود تركيين وقتل 64 من المسلحين الأكراد

هكذا هتف وفد الجزائر المشارك بـ"مليونية القدس"

"منع النوم" في البرلمان البريطاني

العميد سلامي: الكيان الصهيوني لم يجرأ على أية حماقة بعد تهديد المقاومة

ابو ظريفة: يوم القدس العالمي محطة لإعلاء الصوت لمجابهة الاحتلال+فيديو

إصابات جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية

رئيس حزب سوداني: الخرطوم عملت على تشوية الشعار الإسلامي وتفكيك الوطن

السيد نصرالله:القدس هي حقيقة وجوهر الصراع ورمزه وعنوانه

المواطن السوري على موعد مع ثلاثة قوانين جديدة للضرائب..تعرفوا عليها

إحراق برج مراقبة عسكري عند مدخل النبي صالح

الأکثر مشاهدة