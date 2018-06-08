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جونسون: هناك أسلوب منظم في جنون ترامب

جونسون: هناك أسلوب منظم في جنون ترامب
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تصريحات سربها موقع "بازفيد نيوز" رجحت انهيار "بريكست"، معبرا عن إعجابه بأسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتمد على القوة.

العالم-أوروبا

وقال جونسون حسب التسريبات: "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستدخل في مرحلة سنصبح فيها أشرس مع بروكسل"، في إشارة إلى المفوضية الأوروبية.

وأضاف: "عليكم القبول بواقع أن الأمر قد ينهار الآن.. أريد ألا يصاب أي شخص بالهلع خلال هذا الانهيار. بدون هلع.. من أجل مواطنينا، كل شيء سيكون على ما يرام في نهاية المطاف. بريكست لا رجعة فيه، وقد لا يكون بالشكل الذي نريده نحن".

وأشار إلى وجود احتمال أن تقبل المملكة المتحدة اتفاقا يتجاوز "الخطوط الحمر" التي رسمها مؤيدو بريكست.

ورأى جونسون أن ترامب كان سيواجه المفوضية الأوروبية بقوة، وقال: "تصوروا لو أن دونالد ترامب يجري بريكست.. سيقوم بذلك بقوة. إعجابي بترامب في ازدياد، وأزداد قناعة بأن هناك أسلوبا منظما في جنونه".

ومن المنتظر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي نهاية مارس 2019، مع البقاء في الاتحاد الجمركي حتى نهاية 2020، الوقت اللازم لإعداد شراكة جديدة.

ويخشى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد، أن يستمر الوضع إلى ما لا نهاية ويجرد بذلك الخطوة البريطانية من معناها، فيما لم تقرر لندن بعد شكل العلاقة الجديدة مع المفوضية الأوروبية.

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