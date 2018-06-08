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بوتين يتوقع ان يكون الحوار مع ترامب "بنّاء"!

بوتين يتوقع ان يكون الحوار مع ترامب
الجمعة ٠٨ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اجراء حوار مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب "يمكن ان يكون بنّاء"، في وقت دعا الاخير الجمعة الى اعادة روسيا، التي تدهورت علاقات بلاده معها لادنى مستوى، الى مجموعة السبع.

العالم - اوروبا

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن بوتين قوله خلال برنامج تلفزيوني سيتم بثه السبت، إن الرئيس الاميركي "شخص عقلاني، قادر على الاصغاء والرد على حجج محاوره".

واكد بوتين ان "كل هذا يدفعني للاعتقاد بان الحوار يمكن ان يكون بنّاء" مع ترامب.

وتأتي تصريحات بوتين في وقت طرح ترامب اعادة روسيا الى مجموعة السبع التي أخرجت منها في 2014. ولم يتضح ما اذا كان بوتين ادلى بتصريحه قبل الاقتراح الاميركي.

والجمعة قال الرئيس الاميركي قبيل مغادرته واشنطن للمشاركة في قمة مجموعة السبع في كندا "يجب ان تكون روسيا معنا على طاولة المفاوضات".

في المقابل اجمعت الدول الاوروبية الاربع في المجموعة: فرنسا، وايطاليا، والمانيا، وبريطانيا على رفض إعادة روسيا.

ويعود آخر لقاء بين بوتين وترامب الى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في فيتنام.

وكان مستشار الكرملين فلاديمير اوتشاكوف اكد مطلع نيسان/ابريل ان ترامب اقترح خلال محادثة هاتفية عقد لقاء مع بوتين.

واعتبر اوتشاكوف ان اتهام دول الغرب لروسيا بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا حال دون حصول اللقاء.

والى جانب قضية سكريبال، ساهمت الاتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الاميركية في 2016، وبحصول تواطؤ بين حملة ترامب والكرملين في تدهور العلاقات بين موسكو وواشنطن الى ادنى مستوى.

وكانت العلاقات بين القوتين العظميين تدهورت في السنوات الاخيرة على خلفية خلافات حول النزاع السوري وضم روسيا لشبه جزيرة القرم في غرب اوكرانيا.

يضاف الى ذلك قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ايران في 2015، والذي اكدت روسيا تمسكها به.

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