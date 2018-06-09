ترامب يفرض جدول أعماله على حلفاء غاضبين بمجموعة السبع

العالم - الاميركيتان

وأعلن الرئيس الأميركي في وقت لاحق الجمعة تحقيق تقدّم في المحادثات التجارية مع كندا، خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش القمة.

وقال ترامب ممازحا لدى جلوسه الى جانب ترودو "وافق جاستن على الغاء كل الرسوم وكل العوائق التجارية". وهو كان وجّه قبل ساعات انتقادات لرئيس الوزراء الكندي.

وبنبرة جدّية، أكّد ترامب "حققنا تقدما كبيرا اليوم"، معتبرًا أنّ العلاقات بين البلدين الجارين افضل من أي وقت مضى.

وفي معرض حديثه عن محاولات لإعادة التفاوض حول معاهدة التبادل الحر في اميركا الشمالية "نافتا"، صرح الرئيس الأميركي "قد يكون الأمر +نافتا+ بشكل مختلف"، متوقعا نتائج "مفيدة جدا" للبلدين.

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أعلنت قبيل ذلك أنّ فرض واشنطن رسوما على وارداتها من الصلب والالمنيوم "مخالف للقانون" وسيواجَه باجراءات انتقامية.

وقالت فريلاند إنّ "كندا لن تغيّر رأيها في ما يتعلق بفرض رسوم غير قانونية وغير مبررة على الاطلاق على الصلب والالمنيوم، لا تقتصر على ما تصدّره كندا بل تطاول ما تصدره كافة الدول الحليفة في مجموعة السبع المجتمعة هنا".

وتوقع ترامب أن يتوصل قادة دول مجموعة السبع الى اتفاق على بيان مشترك في نهاية القمة.

وقال "أعتقد اننا سنصدر بيانا مشتركا"، وذلك بعد ان توقع عدد من المشاركين في القمة فشل القادة في التوصل إلى اتفاق على بيان مشترك بسبب خلاف حول الرسوم التجارية الأميركية.

وهي أول مواجهة جماعية لترامب مع قادة الدول الست الأخرى منذ فاجأ حلفاءه بفرض رسوم جمركية على الصلب والالمينيوم.

لكن هذا لم يمنع ترامب من أن يشارك مبتسما في الصورة الجماعية التقليدية. ورغم تبادل التغريدات الحادة قبل 24 ساعة فقط، التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على حدة لبضع دقائق بعيد وصوله الى مالبي. وتحدث الاليزيه عن لقاء "ودي".

ورحّب ماكرون الجمعة بتحقيق تقدّم بشأن التجارة في المفاوضات مع ترامب، وقال للصحافيين لدى بدء اجتماع له مع ترامب على هامش القمة "اجرينا مناقشة اولى، تشكل بداية نقاش حول مواضيع آنية كالتجارة، لكنها سمحت على ما اعتقد بازالة الكثير من احتمالات سوء الفهم. هناك نية للعمل، وللتقدم معا".

واضاف ماكرون "الامور تتقدم في مجموعة السبع، الامور لم تحسم بعد... لكننا نعيش اوقاتا شديدة الصعوبة تتطلب حوارا دائما".

وقبل أن يغادر واشنطن، كان ترامب قال للصحافيين في البيت الأبيض "طردوا روسيا وعليهم اعادة روسيا لانه يجب ان تكون روسيا معنا على طاولة المفاوضات".

أضاف "أنا أسوأ كوابيس روسيا. لكن رغم قول ذلك، فإن روسيا يجب أن تكون في الاجتماع". وسأل "لماذا نجتمع بدون وجود روسيا في القمة؟".

وأوضح "سأوصي، والأمر يعود إليهم. لكن روسيا يجب أن تكون في الاجتماع، يجب أن تكون جزءا منه".

وسرعان ما أيّد رئيس الوزراء الايطالي الجديد جوزيبي كونتي دعوة ترامب مؤكدا في تغريدة ان "من مصلحة الجميع" ان تعود روسيا الى المجموعة.

لكنّ القادة الأوروبيين المشاركين في القمة وبينهم كونتي عقدوا اجتماعا منفصلا لإظهار موقفهم الموحد وسارعوا الى التفاهم على موقف مشترك: الأوروبيون لا يزالون ضد عودة روسيا لكنهم منفتحون على "حوار" مع الرئيس فلاديمير بوتين المدعو أولا الى تغيير سياسته.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة أنّ الأعضاء الأوروبيين في مجموعة السبع متفقون على أنه لا يمكن إعادة روسيا إلى المجموعة ما لم يتم تحقيق تقدم لحل الأزمة في أوكرانيا.

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