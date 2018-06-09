كندا اوقفت مساعدة القوات الكردية في العراق

العالم - العراق

وقالت الوزارة ان "مجموعة العمليات الخاصة تعاونت مع الوحدات الأمنية الكردية العراقية في الماضي"، زاعمة ان ذلك جاء من أجل وقف تقدم مسلحي جماعة "داعش" الارهابية.

كما زعت أن هذه المساعدة ساهمت "في نجاح قوات الأمن العراقية" في تحرير الموصل وكذلك جَيب الحويجة آخر مركز حضري كبير لـ"داعش" في العراق في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع "ان الوحدات التي تقوم القوات الخاصة الكندية حاليا بتقديم المشورة والمساعدة لها (في العراق) ليست تحت قيادة البشمركة".

وكانت صحيفة "غلوب اند ميل" نقلت الخميس عن الجنرال جون فانس ان "تدريب البشمركة انتهى عندما لم يعد هناك مبرر" كان يتمثل بالتصدي لـ"داعش".

وفي اطار العمليات العسكرية للتحالف الدولي ضد جماعة "داعش" الوهابية، زادت كندا ثلاث مرات عديد قواتها الخاصة في شباط/فبراير 2016 ليصل العدد الى 210.

في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، قررت الحكومة الكندية، على خلفية توترات بين الجيش العراقي وحكومة كردستان العراق، تعليق المساعدات العسكرية للقوات المحلية.

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