ترامب يكشف سر غياب زوجته ميلانيا عن مجموعة السبع

العالم - الأميركيتان

وأوضح ترامب للمراسلين، امس الجمعة، أن ميلانيا كانت ترغب في أن ترافقه إلى كندا، من أجل حضور قمة "مجموعة السبع"، ولكنها لن تتمكن من الذهاب، بسبب إبلاغ الأطباء لها بعدم قدرتها على السفر جوا، لخضوعها لجراحة الكلى خلال الفترة الماضية، والتي استغرقت 4 ساعات متواصلة، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وظهرت ملانيا ترامب، علنيا للمرة الأولى، الاثنين 4 يونيو، بعد غياب منذ خصوعها لعملية جراحية.

وحضرت ميلانيا أمسية تكريما لـ"عائلات نجمة الذهب"، وكان برفقتها زوجها، دونالد ترامب.

ولم تظهر "سيدة أمريكا الأولى"، البالغة من العمر 48 عاما لمدة 24 يوما، الأمر الذي أثار شائعات عديدة حول حالتها الصحية.

وكانت ميلانيا ترامب غائبة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، بعدما خضعت لجراحة في الكلى في منتصف شهر مايو/ أيار.

ولم تكن ميلانيا موجودة، يوم الأربعاء 30 مايو، عندما رحب زوجها بالأطفال في البيت الأبيض لإقامة حدث يروج للرياضات الشابة.

​وأفاد البيت الأبيض أن "سيدة أمريكا الأولى" ميلانيا ترامب خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب نقلت إلى المركز الطبي العسكري القومي "وولتر ريد".

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