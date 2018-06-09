البث المباشر
رئيسا أركان روسيا والولايات المتحدة يبحثان الأوضاع في سوريا
طالبان تعلن هدنة من 3 أيام خلال عيد الفطر وتستثني القوات الأجنبية منها
ا ف ب: اجتماع طارئ للجمعية العامة للامم المتحدة حول غزة الاربعاء الساعة 19,00 بتوقيت غرينج
مراسل العالم: قناة العالم تتعرض للتشويش خصوصا في سورية.
مصدر عسكري يمني: القوة الصاروخية تقصف قواعد عسكرية في نجران وخميس مشيط جنوب السعودية بدفعة من الصواريخ الباليستية.
مراسل العالم: ارتفاع حصيلة انفجار عبوتين ناسفتين في كركوك شمالي العراق الى شهيدين و13 جريحا
مراسل العالم: القوات اليمنية تتمكن من كسر زحف مكثف للمرتزقة على تبيشعة بالضباب بتعز وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم: القوات اليمنية تنفذ عملية استدراج للغزاة والمرتزقة في منطقة الشعب بالساحل الغربي وتكبيدهم خسائر فادحة
مسؤول بالبنتاغون يعلن مقتل جندي اميركي واصابة 4 جنود اميركين آخرين وجندي صومالي في هجوم بمنطقة جوبالاند بالصومال
مراسل العالم: قتلى وجرحى للجيش السعودي ومرتزقته بصد القوات اليمنية زحفا لهم مدعوما بالطيران على موقع الشبكة بنجران

ترامب يكشف سر غياب زوجته ميلانيا عن مجموعة السبع

ترامب يكشف سر غياب زوجته ميلانيا عن مجموعة السبع
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سر غياب زوجته ميلانيا عن حضور قمة "مجموعة السبع"، التي تعقد أعمالها يومي 8 و9 يونيو/ حزيران الجاري في كندا.

العالم - الأميركيتان 

وأوضح ترامب للمراسلين، امس الجمعة، أن ميلانيا كانت ترغب في أن ترافقه إلى كندا، من أجل حضور قمة "مجموعة السبع"، ولكنها لن تتمكن من الذهاب، بسبب إبلاغ الأطباء لها بعدم قدرتها على السفر جوا، لخضوعها لجراحة الكلى خلال الفترة الماضية، والتي استغرقت 4 ساعات متواصلة، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية. 

وظهرت ملانيا ترامب، علنيا للمرة الأولى، الاثنين 4 يونيو، بعد غياب منذ خصوعها لعملية جراحية.

وحضرت ميلانيا أمسية تكريما لـ"عائلات نجمة الذهب"، وكان برفقتها زوجها، دونالد ترامب.

ولم تظهر "سيدة أمريكا الأولى"، البالغة من العمر 48 عاما لمدة 24 يوما، الأمر الذي أثار شائعات عديدة حول حالتها الصحية.

وكانت ميلانيا ترامب غائبة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، بعدما خضعت لجراحة في الكلى في منتصف شهر مايو/ أيار.

ولم تكن ميلانيا موجودة، يوم الأربعاء 30 مايو، عندما رحب زوجها بالأطفال في البيت الأبيض لإقامة حدث يروج للرياضات الشابة.

​وأفاد البيت الأبيض أن "سيدة أمريكا الأولى" ميلانيا ترامب خضعت لانصمام الأوعية الكلوية لوقف تغذية الورم، وبالتالي وقف نموه.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، أن ميلانيا ترامب نقلت إلى المركز الطبي العسكري القومي "وولتر ريد".

114

روابط ذات صلة

ميلانيا ترامب، وتعرضها للعنف المنزلي.. ماهي الحقيقة؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ترامب يكشف سر غياب زوجته ميلانيا عن مجموعة السبع

أمر ملكي عاجل...الملك سلمان يدعو لـ"اجتماع استثنائي" مع 3 دول عربية!

إمارة مكة: فتح تحقيق في حالة انتحار بالمسجد الحرام

هذه الحصيلة النهائية لتفجيري كركوك..

صالح مسلم: الأبواب مفتوحة للتحالف مع الرئيس الأسد

محمد صلاح وراموس في "امتحان" جامعة عربية!

مجرم الحرب أيهود أولمرت يصرّح كالحمل الوديع.. ماذا قال عن غزة؟

المنتخب الايراني ينهي استعدادته للمونديال بهزيمة ليتوانيا 1- 0

كندا اوقفت مساعدة القوات الكردية في العراق

اجتماع اممي طارئ للجمعية العامة الاربعاء حول غزة

ترامب يفرض جدول أعماله على حلفاء غاضبين بمجموعة السبع

الهند بصدد البدء بعمليات تطوير ميناء جابهار الايراني

السفير الايراني في سراييفو.. ايران رائدة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

السفير الايراني في تونس.. الكيان الصهيوني هو السبب الاساس في ازمات المنطقة

سفير ايران لدى بيروت.. ايران تتعرض لهجمات بسبب احتضانها قضية فلسطين والمقاومة

إصابات مباشرة في صفوف وعتاد الجنود السعوديين في جيزان

ريابكوف يبحث وسفير ايران سبل الحفاظ على الاتفاق النووي

بوتين يتوقع ان يكون الحوار مع ترامب "بنّاء"!

بعملية استدراج نوعية؛ مصرع وأسر مرتزقة بالساحل الغربي

خسائر للمرتزقة في عملية هجومية وكسر زحف لهم غربي تعز

الأکثر مشاهدة