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هذا ما قاله ترامب لماكرون عن الازمة في ليبيا..

هذا ما قاله ترامب لماكرون عن الازمة في ليبيا..
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

العالم - لیبیا

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، خلال الاجتماع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع دعا لإيجاد حل للمشكلة الليبية بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، لأنه فقط في هذه الحالة يمكن تحقيق نتائج طويلة الأجل.

وبحسب وکالة سبوتنيك فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز ان ترامب اجتمع يوم أمس مع الرئيس ماكرون. وأكد ترامب في هذا اللقاء على أن الحل طويل الأجل في ليبيا ممكن فقط إذا استطاع جميع أصحاب المصلحة أن يتفقوا.

هذا وتسود ليبيا الآن سلطة مزدوجة — في شرق البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب في العاصمة طرابلس تحكمها حكومة المصالحة الوطنية، برئاسة السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا. وتعمل السلطات في الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الذي يرأسه خلیفه حفتر، الذي يشن حربا طويلة على المسلحين.

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