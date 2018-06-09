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"ليست قطر"... الأمريكيون يسعون إلى عزل هذه الدولة الخليجية

السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

يعمل الكونغرس الأمريكي على عزل دولة خليجية ويعزو السبب الى ما اسماه "ابعادها عن الاضطرابات المحيطة بها".

العالم- العالم الاسلامي 

إذ يسعى مجلس الشيوخ إلى تعزيز الأمن في سلطنة عُمان مع تواصل الحرب المحيطة بها منذ ثلاث سنوات، والتي تتسبّب بزعزعة الاستقرار في اليمن، حسب ما جاء فى تقرير للكاتب بريانت هارس بعنوان "الكونغرس يسعى إلى عزل سلطنة عمان عن عدم الاستقرار في اليمن"، بموقع Al-Monitor الأمريكي.

وأشار الكاتب إلى أن الهدف من عزلها قد يكون وضع حدا للتهريب عبر الطرقات التي يُزعَم أن إيران تستخدمها في سلطنة عُمان، وكذلك حماية عمان التي وصفها بـ"الدولة الخليجية المحايدة".

ومن شأن مشروع القانون تفويض الدفاع السنوي الذي اقترحه مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع، أن يُضيف عُمان وباكستان إلى قائمة من البلدان المؤهلة للحصول على دفعات مالية لتمويل الأمن الحدودي.

ويقول الكاتب، إن إدراج سلطنة عُمان على القائمة يؤشر إلى المخاوف المتزايدة لدى الكونغرس بشأن عدم الاستقرار في اليمن وتأثيره على الحدود مع الدولة المجاورة التي تمتد على طول 187 ميلاً.

وينقل الموقع عن الكاتب أنطوني كوردسمان، وهو محلل متخصص في شؤون الخليج في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية قوله: "يكمن جزء من المشكلة في أن طبيعة الأرض هناك شديدة الصعوبة. يحاولون فرض الأمن في مختلف أنواع الطرقات والمناطق الصغيرة… من السهل اختراقها إلى حد كبير".

 

 

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