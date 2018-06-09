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رغم توقعات بعدم إصداره بسبب الخلافات..

ترامب يرى أن بيانا ختاميا سيصدر عن قمة G7

ترامب يرى أن بيانا ختاميا سيصدر عن قمة G7
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قادة مجموعة السبع الكبار سيوقعون بيانا مشتركا في ختام القمة المعقودة حاليا في كندا.

العالم - اميركا 

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "أعتقد أنه سيكون لدينا بيان مشترك".

وكانت مصادر في مجموعة G7 أفادت الخميس بأنه من غير المحتمل صدور بيان مشترك عن قمة المجموعة المنعقدة في كندا بسبب خلافات عميقة بين زعماء الدول المشاركة فيها بشأن عدد من القضايا الدولية.

وأوضحت المصادر أن توصل زعماء الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار، وهي كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، إلى توافق بشأن بنود البيان الختامي المشترك المتوقع صدوره في ختام أعمال القمة السبت "أمر شبه مستحيل".

وسابقا حذرت فرنسا وألمانيا من أنهما لن توقعها على الاتفاق النهائي ما لم تقدم واشنطن بعض التنازلات الرئيسية فيما يتعلق بالسياسات الأمريكية.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من دون تغيير واشنطن لموقفها حول الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي و كندا، وموقفها من اتفاق المناخ العالمي والاتفاق النووي الإيراني، "لا ينبغي توقيع بيان مشترك".

يشار إلى أن إدارة ترامب كانت قد فرضت رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما في ذلك من حلفائها الاتحاد الأوروبي وكندا.

وعلى أثرها توعدت كندا والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية ردا على الرسوم الأمريكية، وبررت واشنطن رسومها بأنها إجراء وقائي يهدف لحماية قطاعها الصناعي.

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