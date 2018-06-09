البشير يزور السعودية الأحد المقبل.. هذا ما سيناقشه

العالم - السودان

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن المحادثات المنتظرة الأحد المقبل ستركز على العلاقات الثنائية، ومشاركة السودان في تحالف العدوان السعودي على اليمن، علاوة على بحث التطورات الإقليمية.

وكانت تقارير صحفية نقلت قبل يومين عن مصادر سعودية أن البشير سيصل المملكة الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز.

لكن السودان بعث الخميس وفدا بقيادة وزير التجارة حاتم السر لإجراء محادثات استباقية مع المسؤولين السعوديين قبل وصول البشير.

والشهر الماضي نقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية عن البشير قوله، إن السودان ملتزم بتحالف تقوده السعودية للعدوان على اليمن بعد ثلاثة أسابيع من قول وزير الدفاع السوداني، إن الخرطوم تقيم مشاركتها في حرب اليمن.

ويشارك السودان في تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية، وله قوات قوامها نحو ثلاثة آلاف مرتزق وعدة طائرات مقاتلة هناك. وذكرت وسائل إعلام محلية ويمنية أن عشرات الجنود السودانيين قتلوا على جبهات قتال ساحلية.

208-114