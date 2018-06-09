الداخلية التونسية تعلن إيقاف أجانب حاولوا تجاوز الحدود مع ليبيا

العالم - تونس

وحسبما أفادت موقع بوابة افريقيا الإخبارية، فقد قالت الوزارة في بلاغ لها يوم الجمعة إن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بمنطقة الزكرة، التابعة لمعتمديّة بنقردان، "تمكنت الخميس، من ضبط 3 أجانب (إيفواريان إثنان وشخص ثالث من بوركينا فاسو)، يقيمون بمبيت تابع لمنظمة دولية بولاية مدنين، كانوا بصدد التسلل إلى التراب الليبي".

وأضاف البلاغ أنه "بالتحري معهم اعترفوا بأنهم "كانوا يعتزمون التسلل إلى ليبيا للمشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة، انطلاقا من السّواحل الليبيّة".

وقد أذنت النيابة العموميّة بإحالتهم على فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان، "لمزيد التحرّي معهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم".

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