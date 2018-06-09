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واشنطن: مساعدة مسيحيي وإيزيديي العراق دون غطاء أممي

واشنطن: مساعدة مسيحيي وإيزيديي العراق دون غطاء أممي
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

أعلنت واشنطن أنها ستقدم مساعداتها إلى المسيحيين والإيزيديين في العراق بشكل مباشر عبر قنواتها دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.

العالم - العراق

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، في بيان امس، أنه والرئيس دونالد ترامب يعتبران إعادة حقوق وأملاك المجتمعات المسيحية والإيزيدية في العراق التي تعرضت لتدمير شبه تام نتيجة حملة الإبادة التي شنها "داعش" ضدها، أحد أهم الأولويات في عمل إدارتهما.

وأضاف بينس أن "ترامب أوعز إلى الحكومة بالتوقف عن استخدام البرامج البطيئة وغير الفعالة والمسرفة للأمم المتحدة، وبدلا من ذلك توزيع المساعدات عبر USAID (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) بغية تقديم مساعدة سريعة ومباشرة"، زاعما ان "ذلك جاء من أجل إنقاذ ما تبقى من هذين الشعبين العريقين والأبيين".

واعتبر بينس انه "لن يتسامح مع التلكؤات البيروقراطية في توصيل المساعدات الأمريكية المنشودة".

ولم يوضح مكتب بينس حجم المساعدات الأمريكية المقرر توزيعها على مسيحيي وأيزيديي العراق.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس USAID، مارك غرين، خلال الأسابيع المقبلة إلى العراق في مهمة تقييم التأخيرات المحتملة في تقديم المساعدات.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي أن مسلحي "داعش" تعمدوا الى قتل المسيحيين وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية في سوريا والعراق بصورة ممنجهة.

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