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خمس دول تلتحق بعضوية مجلس الأمن الدولي لعامين

خمس دول تلتحق بعضوية مجلس الأمن الدولي لعامين
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، التحاق خمس دول جديدة لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين تبدأ في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

العالم - افريقيا

وانتخبت الجمعية كلا من ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا، لعضوية مجلس الأمن، الذي يعد الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة، والتي يمكن أن تصدر قرارات ملزمة قانونا، وتملك سلطة فرض عقوبات والتفويض باستخدام القوة.

وحصلت ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومنيكان على عضوية مجلس الأمن دون منافسة من دول أخرى، بتحقيق أكثر من ثلثي الأصوات من إجمالي أعضاء الجمعية العامة، فيما تنافست إندونيسيا وجزر المالديف على المقعد الوحيد لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، ونالت الأولى 144 صوتا مقابل 46 صوتا للأخيرة.

ونالت ألمانيا 184 صوتا وبلجيكا 181 وجنوب أفريقيا 183 وجمهورية الدومنيكان 184 في أول جولة من التصويت، وتتفق المجموعات الإقليمية عموما على الدول المرشحة وأصبح التنافس على المقاعد نادرا.

يشار إلى أنه كل عام تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة أعضاء جدد في مجلس الأمن ينضمون إلى خمسة انتخبوا في العام السابق وإلى الخمسة الدائمين الذين لهم حق النقض وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

والدول الخمس التي ستترك مقاعدها بنهاية العام الحالي هي هولندا والسويد وإثيوبيا وبوليفيا وقازاخستان، في حين أن المقاعد الخمسة التي لم تكن مطروحة هذا العام يشغلها ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا.

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