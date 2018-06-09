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ميركل تربط عودة روسيا لمجموعة السبع بحل الأزمة الأوكرانية

ميركل تربط عودة روسيا لمجموعة السبع بحل الأزمة الأوكرانية
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة أن الأعضاء الأوروبيين في مجموعة الـ7 الكبار متفقون على أنه لا يمكن إعادة روسيا إلى المجموعة ما لم يتحقق تقدم في حل الأزمة في أوكرانيا.

العالم - اوروبا

وقالت ميركل للصحفيين على هامش قمة مجموعة الـ7 في كندا: "نحن متفقون على أن عودة روسيا إلى مجموعة الـ7 غير ممكنة ما لم يحرز تقدم كبير في ما يتعلق بالمشاكل مع أوكرانيا".

ويأتي تصريح ميركل عقب اجتماع مع قادة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، إثر دعوة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة روسيا إلى المجموعة.

من جهته علّق دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم الجمعة، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص روسيا قائلا إن "روسيا تركز على صيغ أخرى للتعاون غير G8".

وتحولت مجموعة الثمان الكبار، في 2014 إلى مجموعة السبع الكبار، بعدما رفضت دول المجموعة المشاركة في اجتماع كان مقررا في مدينة سوتشي الروسية واجتمعت بدلا من ذلك في بروكسل، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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