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دولة افريقية تطلب عبور المجال الجوي السوداني وصولا لـ"إسرائيل"

دولة افريقية تطلب عبور المجال الجوي السوداني وصولا لـ
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

العالم - افريقيا

العالم - السودان

تقدمت شركة الطيران الكينية، أمس، الجمعة 8 يونيو/حزيران، بطلب رسمي للسودان للسماح بعبور مجالها الجوي إلى "إسرائيل".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن شركة الطيران الكينية تقدمت بطلب رسمي للحكومة السودانية بالسماح لها بالعبور من مجالها الجوي إلى "إسرائيل"، رغم أنه ليس للسودان علاقات دبلوماسية مع تل ابيب، ولكن يأتي هذا الأمر على غرار ما سمحت به السعودية منذ أربعة أشهر، حينما سمحت للطيران الإسرائيلي بالعبور من مجالها الجوي للهند.

ذكرت الصحيفة الاسرائيلية أن السودان بدأت في التقرب من "إسرائيل" منذ عامين ماضيين، لتضيف بأن الخطوط الجوية الكينية تعتزم تدشين خط جوي بين مطاري نيروبي وبن غوريون بداية من العام القادم، وهو ما أكده وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال لقاءه برئيس الخطوط الجوية الكينية، أمس، الخميس، دون تحديد المكان.

في وقت أشارت الصحيفة إلى أن ممثلين عن الخطوط الجوية الكينية زاروا "إسرائيل" في شهر مارس/آذار الماضي، للاتفاق حول الأمر نفسه. إضافة إلى أن السعودية قامت بأمر مشابهة قبل أربعة أشهر حينما سمحت للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" بعبور مجالها الجوي لـ"إسرائيل"، فيما رفضت طلبا مماثلا من شركة "العال" الإسرائيلية.

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