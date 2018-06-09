بالفيديو: دُفنت على قيد الحياة لمدة 7 ساعات ونجت بأعجوبة!

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وفي التفاصيل، نبّهت ممرضة السلطات بأنها تشكّ في أن تكون رضيعة قد دفنت على قيد الحياة في حديقة "شينغو" في ولاية "ماتو غروسو"، التي يسكنها الكثير من الشعوب القبلية في البرازيل.



وبناءً على ما تقدمت به الممرضة، تمّ تفتيش الحديقة ونشر قسم الشرطة شريط فيديو يظهر عناصر يحفرون الرمال لاستخراج طفلةً رضيعة عارية ما زالت مربوطةً بالحبل السري، وعلى قيد الحياة على الرغم من قضائها سبع ساعات تحت الأرض.



وأفاد المدعي العام "باولو روبرتو دو برادو" بأنه تم اعتقال جدة الطفلة وهي عضو في قبيلة "تامايورا" وقال لوكالة "فرانس برس": "ما زلنا في صدد التحقيق لمعرفة ما اذا كانت هذه الحادثة محاولة قتل أو اعتقد الأهل فعلاً ان ابنتهم قد توفيت".



وقام المحققون بمقابلة العائلة التي أفادت أن الطفلة سقطت على رأسها بعد أن أنجبتها أمها في الحمام، ومع ذلك اشتبهت السلطات بتستر الأسرة على الجريمة فحضرت معهم الهيئة الحكومية المسؤولة عن شؤون السكان الأصليين لتوضيح ما إذا كانت هناك "قضايا أنثروبولوجية" مرتبطة بعادات السكان الأصليين