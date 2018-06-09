روسيا ترد على اقتراح البشير بشأن بناء قاعدة في السودان

العالم- السودان

قال السفير الروسي في الخرطوم، فلاديمير جيلتوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا عن سؤال حول مصير اقتراح الرئيس السوداني، عمر البشير على روسيا، بناء قاعدة عسكرية بحرية في بلاده: "نعم، هذا الطرح فعلا انطلق من القيادة السودانية، وأؤكد هنا أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة والتفاوض بين الجهات المختصة في روسيا والسودان، وعند انتهاء العمل عليه سيعلن عن نتائجه عبر القنوات الرسمية".

وأضاف جيلتوف: "وتعليقا على سؤالك أود التوضيح أن الحديث يدور ليس حول بناء قاعدة بحرية بل حول نقطة إمداد للسفن الحربية الروسية المتواجدة في البحر الأحمر، كما ترون هذا شيء مختلف".

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، قد صرح أثناء زيارته إلى روسيا، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 عن رغبة بلاده في تطوير ممثلية التعاون العسكري مع روسيا من ملحقية إلى مستشارية، وأن السودان لديه برنامج لإعادة تحديث القوات المسلحة بالكامل، فالقوات المسلحة بحاجة لترتيب وتحديث جديد، وكل معدات الجيش السوداني روسية، فبالتالي السودان بحاجة إلى مستشارين في هذا المجال.

كما أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس الوطني في السودان، الهادي آدم حامد، استعداد بلاده لإقامة قواعد عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر السوداني، في إطار التعاون الاقتصادي والعسكري المتقدم بين البلدين.

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