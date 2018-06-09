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كيف فكرت "إسرائيل" في منافسة قناة السويس المصرية؟

كيف فكرت
السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

ذكر رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المصرية الفريق مهاب مميش أن "إسرائيل" فكرت في شق قناة من إيلات وحتى حيفا لمسافة تتجاوز 500 كيلومتر.

العالم - مصر

وأوضح في حديث على قناة "صدى البلد" المصرية، أن كلفة إنشاء هذه القناة باهظة للغاية، وأن "إسرائيل" قررت حفر 8 كيلومترات فقط كميناء، ونقل البضائع بالسكك الحديدية منها وحتى حيفا مستغرقة وقتا كبيرا وكلفة مالية كبيرة، فيما مدة مرور السفن التجارية من البحر الأحمر إلى المتوسط عبر قناة السويس لا تتعدى الـ11 ساعة.

وأضاف مميش: "هناك قناة قطبية في روسيا ولكنها متجمدة لمدة ستة أشهر بالسنة نظرا لطبيعة القطب الشمالي المناخية، ولا يوجد بها ملاحة إلا في أوقات محددة، وفي بعض الأوقات يستعينون بكسارة ثلوج تسير أمام السفن التجارية في القناة لكسر الثلج، واستطاعت تلك القناة أن تنجح في تمرير 46 سفينة فقط في السنة، بينما قناة السويس يعبر فيها أكثر من 50 سفينة يوميا".

وتابع: "الصين وضعت قناة السويس على طريق الحرير، وبالتالي علينا استغلال المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس لتحقيق الاستفادة القصوى منها".

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