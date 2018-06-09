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ترامب: كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد للغاية معنا

السبت ٠٩ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن المفاوضات المزمع عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقال إن كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد للغاية، فيما أكد على ضرورة رفع الحواجز الجمركية ورفع الضرائب.

العالم ـ الأميركيتان

وخلال حضوره اجتماع مجموعة الدول الصناعية الكبرى في كيبك بكندا أشار ترامب إلى أنه و"بعد قليل ساغادر الى سنغافورة في مهمة سلام لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية."

وأضاف: أخوض في تجربة مجهولة بعقد قمتي مع كيم وأظنه يريد فعل شيء لكوريا الشمالية، موضحا "فريق عملي قام بالكثير جدا لعقد اللقاء ولدينا رؤية إيجابية، ومن يدري ربما نخرج بنتائج جيدة".

وأشار إلى أن هناك فرصة كبرى للسلم والرفاهية في كوريا الشمالية، مؤكداً أن "كوريا الشمالية تعمل بشكل جيد للغاية معنا."

وأوضح ترامب: "أقل ما يمكن تحقيقه هو فتح قنوات جديدة للاتصال، سنلتقي وربما نبدأ تجربة جديدة، ولكن أعتقد أن الأمر سيأخذ وقتا طويلا".

وبشأن الرسوم الجمركية أكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تعتبر أنه: لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وصرح قائلاً "يجب رفع الحواجز الجمركية ورفع الضرائب."

كما أشار إلى أن من المفيد ان تعود روسيا للقمة الصناعية.

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