رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى مصر ويجتمع مع السيسي غدا

العالم - مصر

وذكرت الوكالة نقلا عن بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن "رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي (سوف) يحل مساء اليوم السبت ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

ولم تورد الوكالة المصرية مزيدا من التفاصيل. وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المحادثات بين السيسي وأحمد ستعقد غدا الأحد.

ووصل إلى القاهرة صباح اليوم السبت وزير الري والكهرباء الإثيوبي سيلشي بيكيلي ممهدا فيما يبدو لزيارة أحمد.

وتوجد خلافات بين مصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا قرب حدودها مع السودان والذي تخشى مصر أن يقلص حصتها الحالية من مياه النيل والتي تحتاج إليها بشدة.

ولم تنجح اجتماعات عقدت في السابق على مستويات مختلفة وشارك فيها السودان في حل الخلافات حول بناء السد الذي يتكلف أربعة مليارات دولار ويستخدم في توليد الكهرباء.