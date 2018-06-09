بعد دعوة ترامب.. موسكو تؤكد أنها لم تطلب العودة إلى "مجموعة الثماني"

العالم . أوروبا

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن لافروف، قوله اليوم السبت - في سياق تعليقه على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة روسيا إلى "مجموعة الدول السبع" لتعود باسم "مجموعة الثماني" مرة أخرى، - إن (موسكو) لم تطلب مطلقا السماح لها بالعودة.

وكان الرئيس ترامب قد طالب بإعادة روسيا إلى "مجموعة الدول السبع" الصناعية الكبرى، مشيرا في تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة، أمام البيت الأبيض قبيل مغادرته لحضور اجتماع قمة "مجموعة السبع" في كندا، إلى أنه ينبغي أن تكون روسيا في ذلك الاجتماع.

وأوضح لافروف، في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، أنه عندما قرر الشركاء الغربيون العودة إلى صيغة "مجموعة السبع" - إبعاد روسيا - فإن موسكو قبلت قرارهم وعملت على محافل أخرى منذ ذلك الوقت، وأضاف أن أعضاء "منظمة شنغهاى" للتعاون و"مجموعة بريكس" و"مجموعة العشرين" يشاركون (موسكو) منهاجها.

ويذكر أن ( موسكو ) استبعدت من "مجموعة الثماني" منذ عام 2014 على خلفية الأزمة فى "شبه جزيرة القرم" لتعود المجموعة إلى صيغة "مجموعة السبع" التى كانت عليها قبل انضمام روسيا.

210